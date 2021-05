El papa denuncia que el egoísmo y la indiferencia amenazan el futuro de los jóvenes

El papa Francisco a su llegada a la 74 Asamblea General de la Conferencia Episcopal italiana. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Ciudad del Vaticano, 25 may (EFE).- El papa Francisco denunció hoy que el egoísmo, la indiferencia y la irresponsabilidad están acabando con el planeta y amenazando el futuro de los jóvenes, en un vídeo mensaje con ocasión del lanzamiento de una plataforma de iniciativas para iniciar un proceso de conversión ecólogica.

"Tenemos una gran responsabilidad, especialmente con las generaciones futuras. ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros niños y a nuestros jóvenes? ¡Nuestro egoísmo, nuestra indiferencia y nuestra irresponsabilidad amenazan su futuro!", dijo Francisco.

Francisco intervino con un mensaje en el lanzamiento de esta plataforma, que consiste en un programa plurianual que pretende implicar a todo el mundo católico en un proceso de conversión ecológica inspirado en las enseñanzas de la encíclica del papa "Laudato si'" de 2015.

"Desde hace tiempo, esta casa que nos aloja sufre por las heridas que provocamos a causa de una actitud depredadora, que hace que nos sintamos dueños del planeta y de sus recursos y nos autoriza a un uso irresponsable de los bienes que Dios nos ha dado", criticó Francisco.

El pontífice argentino advirtió de que actualmente "estas heridas se manifiestan dramáticamente en una crisis ecológica sin precedentes que afecta al suelo, al aire, al agua y, en general, al ecosistema en el que viven los seres humanos"

"La actual pandemia, además, ha sacado a la luz de forma todavía más aguda el clamor de la Naturaleza y el de los pobres, que son los que más sufren las consecuencias, evidenciando que todo está interconectado y es interdependiente y que nuestra salud no está separada de la salud del ambiente en el que vivimos", añadió.

Invitó entonces a abrazar "un nuevo enfoque ecológico que transforme" la manera de habitar el mundo: "nuestros estilos de vida, nuestra relación con los recursos de la Tierra y, en general, nuestra forma de ver al ser humano y de vivir la vida".

Una ecología humana integral, que involucra no sólo las cuestiones ambientales sino al hombre en su totalidad, se vuelve capaz de escuchar el clamor de los pobres y de ser levadura para una nueva sociedad.

El papa agregó que "hay esperanza" y que "todos podemos colaborar, cada uno con su propia cultura y experiencia, cada uno con sus propias iniciativas y capacidades, para que nuestra madre Tierra recupere su belleza original y la creación vuelva a resplandecer según el proyecto de Dios".