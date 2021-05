El mejor y el peor

El técnico Julio Cesar Falcioni. EFE/Charly Díaz Azcue/Archivo

Buenos Aires, 25 may (EFE).- Independiente, líder y único invicto del Grupo B de la Copa Sudamericana con once puntos, recibirá este miércoles al Guabirá boliviano, último sin tantos y 17 goles encajados, en búsqueda del punto que le asegurará su clasificación para los octavos de final en la sexta y última jornada.

El Rojo es líder con once puntos, seguido por dos equipos con ocho unidades: Montevideo City Torque (+6 de diferencia de gol) y Bahía (+5).

Guabirá está Último, sin posibilidades de clasificarse y con solo un gol a favor y 17 en contra.

Independiente debía enfrentar este sábado a Colón en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, pero el aumento de casos de coronavirus en el país austral llevó a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acompañara las fuertes medidas sanitarias que determinó el Gobierno nacional con la cancelación de los torneos locales hasta el 30 de mayo.

Esta pausa le vino bien a los argentinos, que acumulaban una importante seguidilla de partidos entre la Libertadores y el torneo local.

El centrocampista de Independiente Lucas 'Saltita' González será baja por lesión.

Lo más probable es que en su lugar juegue Gonzalo Asís.

Otra variante que analiza el entrenador, Julio César Falcioni, es la inclusión del lateral izquierdo Lucas Rodríguez en lugar de Francisco Ortega.

Además, el centrocampista Juan Pacchini no podrá jugar porque está suspendido.

Guabirá quiere despedirse de la Sudamericana con un desempeño que matice un poco los malos resultados que tuvo en las primeras cinco jornadas.

Los bolivianos perdieron 1-3 ante Independiente en la primera fecha y desde entonces no volvieron a marcar: cayeron 5-0 ante Bahía, 4-0 ante Montevideo City Torque, 0-1 ante Bahía y 0-4 ante Montevideo City Torque.

El torneo boliviano se encuentra en pausa tras la disputa de siete jornadas. The Strongest (que solo disputó seis partidos) lidera con 16 puntos, misma puntuación que Bolivar y Nacional Potosí.

Guabirá es sexto con 12 unidades, producto de cuatro triunfos y tres derrotas.

-Alineaciones probables:

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Francisco Ortega; Gonzalo Asís, Lucas Romero, Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Silvio Romero y Alan Velasco.

Entrenador: Julio César Falcioni.

Guabirá: Saidt Mustafá; Fran Supayabe, Nelson Amarilla, Carlos Chore, Heber Leaños; Gustavo Peredo, Juan Mercado, Diego Hoyos, Bruno Pascua; Willian Alvarez y Juan Vogliotti.

Entrenador: Víctor Hugo Andrada.

Árbitro: el paraguayo Derlis López, asistido por sus compatriotas José Cuevas y Eduardo Britos.

Estadio: Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).