El jugador del Club Atlético Rentistas en buen estado tras incendio en hotel de Buenos Aires

Buenos Aires, 25 may (EFE).- Francisco Duarte, jugador del uruguayo Club Atlético Rentistas, está en "perfectas condiciones" tras ser evacuado de un incendio que afectó a la habitación del hotel de Buenos Aires en la estaba aislado por haber dado positivo en covid-19, antes del partido de este martes frente a Racing por la Copa Libertadores.

"En la pasada jornada al llegar a Buenos Aires, Andrés Rodales, Francisco Duarte y Damián Malrechauffe tuvieron resultados positivos a covid-19 lo cual llevo a aislarlos del plantel principal y alojarlos en el hotel de Las Americas", explicó hoy el club de Montevideo en su cuenta oficial de Twitter.

Según añadió Rentistas, en ese hotel, ubicado en pleno centro de la capital argentina, se generó un incendio que afectó "únicamente" a la habitación de Duarte, quien pudo escapar de las llamadas saliendo por la ventana.

El jugador, de 21 años, "se encuentra en perfectas condiciones, fue recatado por Bomberos y posteriormente se le realizaron todos los análisis correspondientes, los cuales no arrojaron ninguna complicación", agregó el club.

"Tanto Francisco como Andrés y Damián se encuentran en perfecto estado de salud", reiteró.

La Subsecretaría de Emergencias del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires especificó que el fuego se originó en el piso 11 del hotel.

"Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador", añadió el organismo en su cuenta oficial de la misma red social.

Esta martes, el argentino Racing Club recibirá a Rentistas por la sexta y última jornada de la fase de grupo de la Copa Libertadores, en la que los argentinos necesitan solo un punto, o que no gane Sao Paulo su partido, para sellar su pase a la siguiente ronda como primero de grupo.

Por su parte, Rentistas, que es último del grupo con 3 puntos, todavía tiene la posibilidad de acceder a la tercera plaza, que ahora ocupa Sporting Cristal y que da acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.