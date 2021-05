El FMI destaca la "estabilidad" de la economía uruguaya

Imagen del logotipo del Fondo Monetario Internacional. EFE/JIM LO SCALZO/Archivo

Montevideo, 25 may (EFE).- Personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca la "estabilidad" de la economía de Uruguay y la "prudente" gestión macroeconómica desplegada por las autoridades en el último año, según un informe de la institución difundido este martes.

Este reporte fue redactado después de que una misión del FMI se reuniera de manera virtual con autoridades del país suramericano, entre el 18 y 24 de mayo, para analizar "la evolución económica reciente y las prioridades en materia de políticas".

"Uruguay enfrentó la crisis de la covid-19 con instituciones sólidas, pero también con desequilibrios macroeconómicos preexistentes. El país goza de una democracia madura, instituciones fuertes, buena gobernanza y un alto grado de cohesión social, con un elevado ingreso per cápita e índices relativamente bajos de pobreza, desigualdad e informalidad", señala el texto.

Y agrega que la estabilidad de la economía uruguaya "se destaca" dentro de una región caracterizada por una "recurrente inestabilidad financiera y social".

No obstante, aclara que, tras una década de "vigoroso crecimiento empujado por el auge de precio de materias primas" que terminó en 2014-2015, "las finanzas públicas se debilitaron y el crecimiento se tornó anémico en los años anteriores a la pandemia con creciente evidencia de falta de dinamismo en el mercado de trabajo, escasa inversión y preocupaciones acerca de la competitividad de la economía".

Para el FMI, el Gobierno uruguayo "centró sus esfuerzos en mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y en impulsar reformas para abordar los desequilibrios macroeconómicos preexistentes y estimular el crecimiento potencial".

En concordancia con esto, sostiene que, gracias a la eficaz gestión de la crisis sanitaria y a que no hubo confinamientos generalizados, se limitó el impacto sobre la actividad económica.

"Si bien la situación se ha deteriorado marcadamente en los últimos meses, el rápido progreso del programa de vacunación es digno de elogio y permitirá una pronta reapertura de la economía", agrega.

Asimismo, asevera que proteger a los grupos vulnerables será "clave" para la recuperación y el éxito del programa de reformas.

"Uruguay está en mejor situación que otros países similares, pero el deterioro de las condiciones sociales a causa de la pandemia y los problemas preexistentes de empleo juvenil y pobreza infantil podrían erosionar gradualmente la cohesión social", indica.

Finalmente, explica que la misión "respalda la prudente gestión macroeconómica desplegada por las autoridades en el último año y los avances en su programa de reforma".