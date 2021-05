El base Jordan Clarkson, de Jazz, ganador del premio Sexto Jugador de la NBA

En la imagen un registro de Jordan Clarkson (i), base de los Jazz de Utah, quien fue reconocido con el premio de Sexto Jugador de la temporada regular de la NBA. EFE/George Frey/Archivo

Salt Lake City (EE.UU.), 24 may (EFE).- La frustrante derrota sufrida por los Utah Jazz ante los Memphis Grizzlies en el primer partido de la eliminatoria de la primera ronda de la Conferencia Oeste no empañó que el base Jordan Clarkson recibiese este lunes la buena noticia de ser el ganador del premio de Sexto Jugador de la temporada regular de la NBA.

Clarkson, con 407 puntos, superó ampliamente a su compañero, el alero australia Joe Ingles (272 puntos), y al base de los New York Knicks Derrick Rose (77).

El jugador de 28 años promedió 18,4 puntos, 4 rebotes y 2,5 asistencias por partido en la temporada 2020-21. Además, fue pieza clave en que Utah obtuviera el primer puesto general de la liga con marca de 52-20.

Clarkson, que lleva siete temporada en la NBA, fue sorprendido con el premio por su compañero Ingles, que también hizo una gran labor desde el banquillo.

Es igualmente el único jugador en la historia de los Jazz en registrar más de 40 tantos en múltiples partidos como reserva. Sus 203 tiros de campo en triples son el cuarto total más alto en una temporada.