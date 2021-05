El artista urbano Anuel hará parte del nuevo disco de Maroon 5

En la imagen, Enmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, cantante puertorriqueño de reggaetón. EFE/Javier Rojas/Archivo

San Juan, 25 may (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Anuel anunció que participará del séptimo y nuevo disco del grupo estadounidense Maroon 5, "Jordi", que saldrá a la venta el próximo 11 de junio.

Así lo dio a conocer Anuel a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, en la que incluye el nombre del tema en el que colaboró, "Button", y el cual produjo el también músico puertorriqueño Tainy.

Además de Anuel, otros artistas que colaboran en el disco "Jordi" -que significa Jorge en catalán- son los estadounidenses Megan Thee Stallion, Blackbear, Stevie Nicks, H.E.R., Jason Derulo, el grupo nigeriano Bantu y los fallecidos cantantes estadounidenses Juice WRLD y Nipsey Hussle.

El disco de Maroon 5, liderado por su vocalista Adam Levine, constará de 14 canciones.

No obstante, las canciones "Button" y "Lifestyle" -en las que participan Derulo- son las únicas que se incluirán en la versión "deluxe" del disco.

El nombre del álbum es en honor al manager original de la banda, Jordan Feldstein, quien falleció en el año 2017 a sus 40 años por un coágulo de sangre. Y, según dijo Levine en una ocasión, la dedicatoria a Feldstein es porque entre ellos formaron la banda.

"Una parte de mí siempre estará incompleta. La partida de él es trágica por diversas maneras en las que aún trato de aprender y sobrellevar", expresó Levine, de 42 años, en un mensaje en Instagram al momento de anunciar el lanzamiento del disco.

"Lo único que puedo hacer es recordarlo y honrarlo de la mejor manera que conozco. Extrañaré a Feldstein todos los días de mi vida", aseguró el cantante.

Se espera que Maroon 5 se presente este martes en el programa de televisión "The Voice".