EE.UU. insiste en que Cuba "no coopera" completamente en la lucha antiterrorista

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD / POOL/Archivo

Washington, 25 may (EFE).- Estados Unidos acusó este martes a Cuba de "no cooperar completamente" en la lucha antiterrorista con Washington, un paso que refuerza su base legal para mantener de nuevo a la isla como Estado patrocinador del terrorismo bajo la Administración del presidente Joe Biden.

En una comunicación oficial en el Registro Federal de EE.UU., el secretario de Estado, Antony Blinken, situó a Cuba, junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, en su lista de países que "no cooperan" del todo en "los esfuerzos antiterroristas" con Washington.

Cuba fue incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en enero de este año por el expresidente Donald Trump (2017-2021), apenas nueve días antes de dejar la Casa Blanca, con lo que complicó las posibilidades de que Biden reanude rápidamente los acercamientos con La Habana.

Preguntada al respecto de un posible cambio, una portavoz del Departamento de Estado, que pidió mantener el anonimato, indicó a Efe que la Administración de Biden está revisando la decisión de su predecesor de incluir a Cuba en la lista y que ese análisis sigue en marcha.

Meter a un país en la lista negra de terrorismo implica trabas al comercio y más sanciones, pero sobre Cuba ya pesan todas esas restricciones debido al bloqueo, por lo que tiene sobre todo un componente simbólico.

En 2015, la isla caribeña había sido retirada de esa categoría por el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) durante el "deshielo" de la relación bilateral entre Washington y La Habana, con Raúl Castro como presidente cubano.