Cuba supera los 135.000 casos de covid-19

Una mujer con tapabocas camina por La Habana (Cuba). EFE/ Yander Zamora/Archivo

La Habana, 25 may (EFE).- Cuba suma desde marzo del año pasado 135.499 contagios de covid-19, 1.291 de ellos confirmados este martes por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El país caribeño notificó también 11 fallecidos en las últimas 24 horas y acumula 901 decesos hasta el momento, según el parte diario del Minsap.

De los nuevos casos, diagnosticados al procesar 22.372 pruebas PCR, 1.249 son autóctonos y 42 importados.

En los hospitales cubanos hay ingresadas 27.415 personas: 6.928 casos activos, 4.221 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

Por provincias, La Habana reportó la mayoría de los contagios del día con 570, seguida por la oriental Santiago de Cuba (198) y la occidental Pinar del Río (113).

En la capital cubana, de 2,2 millones de habitantes, están vigentes medidas para contener la transmisión del coronavirus pero la escasez de alimentos y productos básicos obliga a la gente a salir a la calle y hacer largas colas.

En esa ciudad y otras zonas de riesgo del país está en marcha un estudio de intervención sanitaria con los dos candidatos vacunales más avanzados de los cinco que desarrolla Cuba contra el coronavirus: Abdala y Soberana 02.

Más de un millón de personas, de una población de 11 millones, han recibido al menos una dosis de esas fórmulas experimentales como parte de los ensayos clínicos y estudios de intervención, según datos oficiales.

Los dos proyectos de inmunización están en tercera y última fase de ensayos clínicos y aún no cuentan con registro farmacológico ni autorización de uso de emergencia.

Las autoridades esperan obtenerla en junio próximo, una vez se divulguen los resultados de los ensayos clínicos, lo cual permitiría el inicio de la campaña de vacunación masiva.

Abdala finalizó la aplicación de dosis de la tercera fase de ensayos clínicos, mientras que Soberana 02 debe hacerlo mañana miércoles.

Cuba no integra el Mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.