Costa Rica ha aplicado 1.457.802 vacunas y supera la meta en los mayores de 70 años

San José, 25 may (EFE).- Las autoridades de Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, informaron este martes que han administrado casi 1,5 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 y que se sobrepasó la meta de aplicación en personas mayores de 70 años y en trabajadores de primera línea de respuesta.

El informe semanal de vacunación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) indica que, con corte al lunes 24 de mayo, han sido aplicadas 1.457.802 dosis de la vacuna y que 590.285 personas ya tienen las dos dosis.

Según los datos oficiales, en la última semana fueron administradas 205.902 dosis, la mayor cantidad para una sola semana y se espera que el volumen siga creciendo debido a la llegada de lotes más grandes de Pfizer y de los primeros de AstraZeneca.

Costa Rica está vacunando como prioridad al personal de primera línea de respuesta (grupo 1) y a las personas mayores de 58 años (grupo 2), y ya ha comenzado con la gente entre los 16 y los 57 años con factores de riesgo (grupo 3) y a docentes, trabajadores del poder judicial, recolectores de basura y privados de libertad (grupo 4).

El informe de este martes indica que se ha superado tasa de 100 por cada 100 habitantes en las personas mayores de 70 años y en el personal de primera respuesta.

Las autoridades hicieron un llamado a la población mayor de 70 para que acuda a vacunarse en caso de no haberlo hecho ya.

Hasta el momento Costa Rica ha recibido un total de 1.973.025 dosis de la vacuna, de las cuales 1.637.025 son de la empresa Pfizer, 204.000 de AstraZeneca, y 132.000 que también son de AstraZeneca pero que corresponden al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud.

Costa Rica tiene un contrato con Pfizer para 6 millones de dosis, uno con AstraZeneca para 1 millón de dosis y otro acuerdo con el mecanismo Covax para 2 millones de dosis, que le permitirá cubrir en 2021 a toda la población.

Desde mediados de abril Costa Rica enfrenta una tercera ola de contagios mucho más fuerte que las anteriores que ha saturado los hospitales, especialmente las unidades de cuidados intensivos.

El Gobierno no aplicará cierres de comercios y ha optado por otras medidas para contener la ola de contagios como restricciones a la circulación de vehículos.

Este martes se registraron 2.370 casos nuevos y 28 fallecidos; se mantienen 1.482 personas hospitalizadas, de las cuales 545 están en unidades de cuidados intensivos, servicio que se encuentra saturado y con lista de espera de pacientes.

En total, Costa Rica acumula 306.899 casos y 3.877 personas fallecidas a lo largo de la pandemia.

Para tratar de reducir la ola de contagios el Gobierno decidió suspender por completo el curso lectivo entre el 24 de mayo y el 12 de julio, y aplicar algunas restricciones a la circulación de vehículos y límites de aforo en los comercios.