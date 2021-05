Chavistas realizan una caminata en Caracas en solidaridad con Palestina

Un centenar de chavistas y palestinos realizaron este martes una pequeña caminata en una de las avenidas más transitadas del este de Caracas como muestra de su solidaridad con el pueblo de Palestina y en rechazo a las acciones de Israel en la franja de Gaza. EFE

Caracas, 25 may (EFE).- Un centenar de chavistas y palestinos realizaron este martes una pequeña caminata en una de las avenidas más transitadas del este de Caracas como muestra de su solidaridad con el pueblo de Palestina y en rechazo a las acciones de Israel en la franja de Gaza.

La manifestación chavista estuvo encabezada por varios diputados afines al Gobierno de Nicolás Maduro y contó con el despliegue de una gran bandera de Palestina y el apoyo de trabajadores de instituciones del Estado.

La caminata culminó frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para exigirle al organismo una posición contundente y en apoyo a Palestina.

En el lugar, los manifestantes entregaron un documento para que "cese la guerra" y "para condenar la guerra de exterminio que tiene el pueblo israelí contra el pueblo de Palestina", según dijo el diputado opositor Pedro Infante.

El parlamentario, además, indicó que los diputados chavistas alzarán su voz en todos los entes internacionales en los que tienen participación, como prueba de apoyo a Palestina.

Por su parte, la legisladora Asia Villegas reiteró el llamamiento a las Naciones Unidas para que se pronuncie con "fuerza".

"No puede haber indiferencia, no puede haber impunidad a este genocidio, a esta ocupación. No es una guerra, es una ocupación", agregó.

Las palabras de Villegas fueron refrendadas además por el coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina, Haled Hindi, quien, desde la manifestación, dijo a Efe que "ahora más que nunca Naciones Unidas debe dar un ejemplo para apoyar al pueblo palestino".

Israel y Palestina vivieron una escalada bélica entre el 10 y el 21 de mayo en Gaza, fecha en la que se llegó a una tregua.

Después de estos once días, se reportaron muertos 12 israelíes -incluyendo 2 niños-, y al menos 248 palestinos -de los cuales 66 eran niños-.

Los enfrentamientos entre el Ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza han sido los más graves desde la guerra de 2014, que han encendido la creciente tensión entre palestinos e israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania ocupados y ciudades mixtas de Israel.