CEO de Morgan Stanley prevé alzas anticipadas de tasas de la Fed

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, dijo que espera que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a reducir sus compras de bonos hacia fines de este año y empiece a aumentar las tasas de interés a principios de 2022, más rápido de lo que pronosticaron los propios economistas del banco de Wall Street.

“Mi opinión personal es que es probable que las tasas suban a principios del próximo año, y no en 2023, que es la proyección actual”, dijo Gorman en una conferencia en línea el martes en Tokio. “La Reserva Federal se verá impulsada por lo que sus números les digan. Solo les estoy dando mi opinión”.

Los economistas de Morgan Stanley en EE.UU., liderados por Ellen Zentner, actualmente esperan que la Fed comience a reducir sus compras de activos en abril de 2022 y mantenga las tasas sin variación hasta el tercer trimestre de 2023.

Gorman dijo que por ahora la Fed se mantiene cautelosa y no cree que haya presión inflacionaria a largo plazo. Sin embargo, los signos de inflación están aumentando, agregó.

“Después de muchos años sin inflación, vemos claramente aumentos de precios”, dijo el director ejecutivo de Wall Street. “Está empezando a llamar la atención de la gente”.

La pregunta por ahora es si las presiones de los precios son a corto plazo o indican cambios más fundamentales en la economía a medida que se recupera de la pandemia.

“Cada vez más personas comienzan a pensar que puede ser más estructural a largo plazo. Si ese es el caso, la Reserva Federal tendrá que aumentar las tasas de interés en algún momento”, aseveró.

Gorman agregó que tiene mucha confianza en la recuperación de EE.UU., ya que los balances de los consumidores y las empresas son sólidos. Instó a Japón a adoptar la inmigración para impulsar el crecimiento económico, en respuesta a preguntas en la conferencia financiera de Nikkei en Tokio.

En el pasado, Gorman y los economistas de Morgan Stanley han tenido diferencias que le han terminado dando la razón al director ejecutivo. A principios de 2015, dijo que “apostaría una buena suma de dinero” a que la Fed subía las tasas ese año. En ese momento, el equipo de Zentner pronosticaba un aumento en 2016.

La Fed terminó ajustando la política monetaria en diciembre de 2015.

