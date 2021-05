Católica busca regresar a octavos diez años después ante Atlético Nacional

Edson Puch de U. Católica. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/POOL/Archivo

Santiago de Chile, 25 may (EFE).- El chileno Universidad Católica recibirá este miércoles al colombiano Atlético Nacional de Medellín por el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, duelo donde los locales dependen de sí mismos para asegurar con un triunfo su paso a la siguiente ronda del certamen internacional, instancia a la que no han conseguido llegar en los últimos 10 años.

Pese a la sorpresiva derrota del cuadro cruzado en su visita ante Nacional en Montevideo, que contaba con importantes bajas debido a infecciones por coronavirus y sigue último en su zona, los dirigidos por Gustavo Poyet aún tienen la primera opción de clasificar a octavos tras Argentinos Juniors, que ya selló su continuidad en el campeonato.

El camino, sin embargo, presenta algunos baches. El plantel ya confirmó dos bajas claves con miras al crucial compromiso con los cafeteros: el ariete Fernando Zampedri, fundamental en el ataque de Católica, no estará por acumulación de tarjetas; mientras el guardameta Matías Dituro, figura del tricampeonato conseguido por el club, dio positivo por covid-19 y no estará ante los verdolagas, igual que el lateral José Pedro Fuenzalida.

A estas dificultades, queda sobreponerse al golpe anímico que significó la caída ante la Unión Española por 3-2 en el torneo local, pero no todas las cartas están tiradas.

Poyet no solo apuesta a la nutrida banca de Católica que ya ha dado muestras de su solvencia en duelos anteriores, además, sabe que Atlético no llega en su mejor momento al Estadio San Carlos de Apoquindo.

Con su derrota ante Argentinos Juniors el pasado jueves, los dirigidos por Alexandre Guimarães acumulan siete derrotas consecutivas, siendo la última vez que alzaron los brazos el pasado 22 de abril justamente ante los cruzados en el partido inaugural del Grupo F.

Así, los colombianos también llegarán a Santiago a jugarse todo por el todo, en instancias donde tanto ellos como Católica y Nacional aún pueden rematar en el segundo, tercer y cuarto lugar.

En caso de empatar, ambos clubes quedarán a la espera del resultado entre Nacional y Argentinos Juniors, donde si se imponen los uruguayos, el cuadro chileno pasaría a disputar la Copa Sudamericana.

Alineaciones probables:

- Universidad Católica: Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo, Valber Huerta, Branco Ampuero, Juan Cornejo; Ignacio Saavedra, Juan Leiva, Luciano Aued; Marcelino Nuñez, Edson Puch, Diego Valencia.

Entrenador: Gustavo Poyet

- Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Brayan Rovira, Sebastián Gómez; Andrés Andrade, Jarlan Barrera; Jefferson Duque.

Entrenador: Alexandre Guimarães

Árbitro: será juez del compromiso el brasilero Wilton Sampaio, apoyado por sus compatriotas Fabricio Vilarinho, Bruno Pires y Braulio Machado.

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile.

Hora: 22:00 (02:00 GMT).