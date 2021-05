Carlos Sainz: "Me gustaría estar en el próximo Dakar"

El piloto español Carlos Sáinz.EFE/ Brais Lorenzo/Archivo

Madrid, 25 may (EFE).- El piloto Carlos Sainz confesó que su intención es poder participar en la próxima edición del rally Dakar si bien no quiso dar detalles sobre el proyecto en el que se embarcaría para ello.

"Desde el momento en el que has ganado el Dakar y decides intentar volver, las expectativas son máximas. Trataré de prepararlo bien, espero llegar bien, con un equipo y un coche en condiciones. No puedo contar mucho más. Me gustaría estar y ese es el mensaje", apuntó en el evento donde se desvelaron los detalles 'Sainz, vivir para competir', contenido que podrá verse a través de Amazon Prime Video.

Sainz habló además sobre la sensación 'agridulce' que pareció quedarle a su hijo en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno pese a terminar segundo en la prueba: "Es una actitud positiva que quiera más, quiere decir que es ambicioso. Los deportistas jóvenes tienen que ser ambiciosos, tratar de ir al máximo e ir a ganar".

"Probablemente después de esa sensación agridulce, con un par de días y más calma se dará cuenta de que llegar a la quinta carrera con Ferrari, sin casi test, estar peleándole a Lecrerc y acabar en un podio... si se lo hubiesen dicho antes de la temporada... Hay muchas cosas positivas este fin de semana que quizás dejándolo reposar un poco haga una lectura más positiva. Pero la actitud suya de querer más me parece muy buena", opinó.

Asimismo analizó su cercana participación en la Extreme E: "Es un campeonato nuevo. El mensaje que quiere mandar muy potente y estoy contento de participar. Un formato nuevo, un tipo de carrera nuevo, coches nuevos... creo que es atractivo". EFE

1011208

cmg/ea