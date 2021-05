Candidato a la alcaldía de Nueva York es arrestado en una protesta por George Floyd

Fotografía de archivo de Shaun Donovan, candidato a la alcaldía de Nueva York. EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Nueva York, 25 may (EFE).- Un candidato a la alcaldía de Nueva York, Shaun Donovan, fue detenido este martes en Nueva York mientras participaba en una protesta para conmemorar el primer aniversario de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía.

El que fuera exsecretario de Vivienda de EE.UU. bajo la Administración Obama fue esposado por los agentes esta mañana y liberado tras permanecer una hora detenido por interrumpir el tráfico en una calle de Manhattan.

El político, que ha sido acusado de desorden público, difundió en su perfil de la red social Twitter varios videos en los que se le puede ver participando en la protesta con otra decena de personas, portando un cartel en el que se lee "Justicia para George Floyd".

Asimismo, se puede ver al candidato siendo esposado por un agente mientras grita: "Las vidas de los negros importan".

Donovan, a día de hoy es uno de los candidatos con menos opciones de imponerse en las elecciones primarias del próximo 22 de junio de acuerdo a las encuestas publicadas, llevaba también una camiseta negra con ese lema.

"Las vidas negras importan", en inglés "Black Lives Matter", se convirtió en el santo y seña de las protestas antirracistas que hace un año, tras el asesinato de Floyd, se desataron por todo el país en contra de las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad.

"La justicia real es por lo que nos pusimos de rodillas hoy durante nueve minutos. Significa que los padres de hijos negros y las madres de hijos negros no tengan que preocuparse de que sus hijos no van a volver cuando salen a la tienda o a dar una vuelta con el coche", dijo, tras ser liberado por la policía.

La actual campaña electoral para las primarias en el Partido Demócrata, el favorito para hacerse con la alcaldía, está encabezada por el excandidato presidencial Andrew Yang y el presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, aunque las encuestas apuntan a que la disputa continúa abierta a menos de un mes de la cita electoral.