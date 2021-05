Calleja: Poco a poco se puede pasar del sufrimiento al disfrute

El entrenador del Alavés, Javier Calleja. EFE/Manuel Lorenzo/Archivo

Vitoria, 25 may (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Javier Calleja, que continuará dos temporadas más en el equipo vitoriano explicó que “el club lo da todo para crecer" y vaticinó que "poco a poco se puede pasar del sufrimiento al disfrute".

El madrileño mostró su agradecimiento en la rueda de prensa en la que se escenificó su renovación y expresó que desde el primer momento, tanto él como su cuerpo técnico, se han sentido como en casa: “Esto no es cuestión del cuerpo técnico, es de todos. Se ha hecho un trabajo buenísimo".

No ocultó su intención de que sean “más de dos temporadas porque donde uno es feliz no se quiere mover” e incidió en que es un orgullo para él que el club apueste por los dos próximos años.

“Dice mucho de la confianza que el club ha depositado en nosotros y poco a poco creo que se puede pasar del sufrimiento al disfrute”, consideró el preparador babazorro que “siempre” ha creído en proyectos, no en solo un año.

Sobre la preparación de la plantilla para la próxima temporada dijo que “la sintonía es total y habrá un consenso” con la dirección deportiva, pero apuntó que él es “muy positivo” e intenta llegar “lo más lejos posible donde sea”.

Reconoció que el objetivo dependerá de la plantilla que se pueda formar y ver qué necesita el equipo, pero comentó que no van a renunciar a nada.

Sobre el capitán, Manu García, que acaba contrato, dijo que “es un jugador que dentro del Alavés nadie discute su rendimiento y lo que es”, pero no desveló sus intenciones respecto al vitoriano.

“Estamos hablando de cada uno y de cada caso. Hay posiciones que hay que reforzar y tomaremos decisiones”, apuntó.

Sobre su estilo de juego, manifestó que “empiezan de cero con una pretemporada para marcar unas bases y seguir sumando conceptos” y prometió que “va a haber un sello claro y se va a ver desde el principio”.

Admitió que empezar con toda la plantilla el 5 de julio “es una utopía” y afirmó que no le gustan plantillas demasiado largas, pero dependerá mucho de jugadores del filial y de los cedidos que regresan.

Javi Calleja estuvo acompañado del presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, que subrayó que “es una gran noticia poder seguir contando con él” y celebró que “se ha integrado de una manera excepcional" y que comparten "visiones de futuro”.