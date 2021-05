Burgos presenta sus etapas de la Vuelta en un ambiente de entusiasmo

El director de la Vuelta, Javier Guillén durante la presentación de la Vuelta Ciclista a España 2021 en un acto celebrado el pasado mes de febrero en Burgos. EFE/Santi Otero/Archivo

Burgos, 25 may (EFE).- Tras la disputa de la Vuelta a Burgos femenina y el ascenso del Burgos a la Segunda división del fútbol español, la fiesta deportiva vivió otro momento de entusiasmo con la presentación de la salida y primera etapa de la Vuelta 2021, que pondrá la guinda el 14 de agosto a la celebración del VIII Centenario de la Catedral.

En el acto de presentación celebrado en la Iglesia de la Real y Antigua de Gamonal, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, mostró orgulloso su afonía originada por el ascenso del cuadro burgalés, y con el mismo orgullo se refirió al comienzo de la Vuelta con una crono, saliendo de la Catedral y recorriendo el casco antiguo.

"Este acontecimiento me emociona especialmente porque nací en este barrió del Gamonal, que siempre demuestra entrega con el deporte", señaló, y además soñó "con un triunfo de un corredor del BH en la primera etapa en línea".

Ángel Ibáñez, consejero de la presidencia de la Junta de Castlla y León se refirió a un año especial para la ciudad de Burgos y provincia, ahora con el eslogan de "estamos de vuelta" acuñado por el ambiente futbolero.

"Vamos a encontrarnos en dos meses con el final del túnel de la pandemia, creo que con este ritmo de vacunación la gente disfrutará más del acontecimiento. Esperamos que coincida la Vuelta con el principio del fin de este período", señaló.

César Rico presidente de la Diputación provincial de Burgos destacó "la espectacularidad" de la dos jornadas en territorio burgalés.

"La crono será muy técnica por las calles de Burgos, y exigirá mucho esfuerzo. Será impresionante. Respecto a primera etapa en línea será un homenaje a Santo Domingo de Guzmán y posiblemente acabará con el primer esprint. Estamos muy ilusionados y expectantes ante estas etapas", comentó.

Burgos contará por primera vez con una salida y dos metas en la Vuelta. El lanzamiento se hará en el marco de la Catedral gótica con una contrarreloj individual de 8 kms, para dar paso a os etapas que se disputarán de manera íntegra por la provincia de Burgos, con 400 kms de recorrido.

Javier Guillén, director de la Vuelta, explicó algunos pormenores de lo que supondrá el lanzamiento de la prueba desde la Catedral.

"Antes de la crono habrá actos protocolarios y deportivos. La primera gala de equipos será el jueves 12 de agosto y estará localizada en la Plaza de Santa Teresa, junto al Museo de la Evolución, donde también estará instalada la sala de prensa hasta el 15 de agosto".

El Parque Vuelta con espectáculos diversos se hará en dos días, el viernes anterior a la etapa, cerca de la plaza anterior, y el domingo en el Gamonal.

Guillén se refirió al comienzo de la ronda en el aspecto deportivo, con imágenes que se repartirán en más de 170 países.

"El 14 de agosto veremos una de las cronos más espectaculares que se pueden dar. Primero por el recorrido, ya que entraremos en el corazón de la ciudad para llegar al corazón de la gente. Será una crono individual aprovechando la geografía de toda la ciudad. El último corredor saldrá a las 20.22, horario vespertino para que el público pueda acudir", comentó Guillén.

El director de la Vuelta subrayó que "Burgos será la capital mundial del ciclismo, una ciudad que ya tiene un equipo ACB de baloncesto, un equipo femenino de ciclismo y ahora un equipo de fútbol de segunda división".

Guilén recalcó ante la presencia de Antonio Miguel Pozo, vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021, la espectacularidad de la cita ciclista que se inicia el 14 de agosto.

"Nunca el ciclismo tuvo un escenario tan monumental. Después de la crono la primera etapa saldrá de Caleruega ante la presencia televisiva en 180 países. La idea es que haya público, pero no depende de nosotros. Trabajamos con la idea de una Vuelta totalmente normal con algún matiz, como el uso de la mascarilla. Tendremos protocolos Covid".