Bruselas aprueba la adquisición de Ecoplanta por parte de Suez y Repsol

Bruselas, 25 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) dio luz verde este martes a la adquisición de Ecoplanta, una planta de tratamiento en Tarragona que permitirá convertir residuos sólidos no reciclables en metanol, por parte de la francesa Suez y la española Repsol.

Bruselas precisó en un comunicado que la operación no plantea conflictos de competencia porque no crea nuevos solapamientos o relaciones verticales entre Ecoplanta y sus empresas matrices.

En la actualidad, Suez controla en solitario Ecoplanta, apuntó la CE.

El Ejecutivo comunitario añadió que la transacción se examinó mediante el procedimiento simplificado de revisión de fusiones.

El pasado 27 de abril, Repsol anunció que junto a Agbar y Enerkem construirán una planta de tratamiento en Tarragona que permitirá convertir anualmente unas 400.000 toneladas de residuos sólidos no reciclables en 220.000 toneladas de metanol, que se transformarán en plásticos renovables o biocombustible avanzado.

En un comunicado, Repsol afirmó que será "la primera planta de la Península Ibérica que transformará residuos en productos de la química derivada".

La construcción de la planta correrá a cargo de Repsol y Agbar, filial de Suez España, mientras que Enerkem será "el socio tecnológico clave".