Bitcóin cae bajo US$38.000 y retrocede tras alzas del lunes

(Bloomberg) -- El bitcóin se cotizaba a la baja el martes, luego de que los precios retrocedieran tras un repunte de dos dígitos porcentuales, impulsado por el esfuerzo de Elon Musk para reforzar las credenciales ecológicas del token en Twitter.

La mayor moneda digital caía 4,9% a US$37.050 a las 8:49 a.m. ET, tras registrar un alza de 16% el lunes. El Bloomberg Galaxy Crypto Index y cirptomonedas como ether también caían.

El multimillonario de Tesla Inc. ha agitado el precio del token este mes, provocando una venta masiva al criticar su perfil energético y suspender los pagos en bitcóin. El sector también se ha visto presionado por el aumento de la retórica reguladora sobre las criptodivisas de China.

“Si el mercado continúa viendo cambios bruscos basados en los tuits de Elon Musk, será un gran revés para esta clase de activos”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “El hecho de que registre estas fluctuaciones tan salvajes por los tuits de una persona quita la legitimidad de la clase de activos”.

Las promesas para hacer que la industria sea más verde han aumentado desde las críticas de Musk. Varios mineros se unieron al Acuerdo Cripto Climático (Crypto Climate Accord), una iniciativa del sector privado para descarbonizar la industria de las criptomonedas para 2030.

Musk y Michael Saylor, otro impulsor del bitcóin, dijeron el lunes por Twitter que habían sostenido una llamada con los principales mineros norteamericanos, incluidos Galaxy Digital, de Michael Novogratz, y Hut 8 Mining Corp. que cotiza en bolsa, para discutir la “transparencia en el uso de la energía”.

Saylor dijo que el grupo acordó formar el Consejo de Minería de Bitcóin “para estandarizar los informes de energía”.

La iniciativa de Musk y Saylor para hacer al bitcóin “‘más verde’ es un buen augurio para la narrativa ASG y la adopción institucional”, dijo David Grider, estratega de Fundstrat Global Asesores LLC, en una nota.

Al mismo tiempo, muchos de los mayores mineros tardarán años en recalibrar el origen de su energía.

El uso intensivo de energía de combustibles fósiles contaminantes por parte del bitcóin es un problema de larga data. Los mineros utilizan cientos de computadoras que funcionan las 24 horas del día para verificar las transacciones en bitcóin a cambio de nuevas monedas.

A pesar de ello, Musk invirtió en febrero US$1.500 millones del efectivo corporativo de Tesla en el token y dijo que el fabricante de vehículos eléctricos aceptaría la moneda como pago de sus vehículos, antes de revocar esta última decisión a principios de mayo.

Pérdidas

Aunque el multimillonario ha dicho desde entonces que cree firmemente en las criptomonedas siempre que no provoquen un aumento masivo del uso de combustibles fósiles, los tokens digitales siguen sufriendo pérdidas por sus comentarios.

El valor de mercado de más de 7.000 monedas que sigue CoinGecko ha caído más de US$800.000 millones desde un máximo de mayo de unos US$2,6 billones. El bitcóin está a unos US$25.000 por debajo de su récord de mediados de abril.

Una medida de volatilidad implícita en el bitcóin comparable al indicador VIX del mercado de valores estadounidense se ubica en 129, mayor de lo que la versión bursátil ha alcanzado en 30 años.

La gobernadora de la Reserva Federal Lael Brainard señaló en la conferencia Consensus, una de las principales reuniones de la industria de criptomonedas, que un gran problema para los bancos centrales con respecto a una moneda digital es el impacto en el sistema financiero.

La conferencia se celebra durante la mayor parte de esta semana y cuenta con la presencia de algunos conocidos defensores de las criptomonedas, que se espera que den ímpetu al sector, lo que podría provocar más turbulencias en los precios.

