Biden usa las redes en pro de la vacunación mientras la covid-19 avanza en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, fueron registrados este lunes, a su retorno a la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Jim LO Scalzo/Archivo

Redacción Internacional, 24 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, recurrió este lunes a "influencers" para motivar a los jóvenes a vacunarse contra la covid-19 y Chile anunció la creación de un "pase" de movilidad para quienes estén inmunizados, mientras que el virus siguió haciendo estragos en América en países del Caribe y en Venezuela, según los médicos de ese país.

Biden usó las redes sociales junto con el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, con quien respondió a preguntas hechas por "influencers" sobre los rumores que circulan en el mundo sobre posibles efectos adversos de las vacunas.

En la charla, difundida por la cuenta oficial de Youtube de la Casa Blanca, Biden y Fauci hablaron con los los "influencers" Manny Mua, Brave Wilderness y Jackie Aina, en un intento por lograr un aumento de la cantidad de jóvenes que se acercan a los centros de vacunación.

El mandatario insistió en la importancia de que la población joven se vacune "para protegerse a sí mismos y a sus familiares mayores" y aseguró que detrás de las vacunas hay un respaldo científico.

Desde que se aprobó en el país la vacunación para los adolescentes de entre 12 y 15 años ha habido 600.000 vacunaciones y en total se han inmunizado 4,1 millones de jóvenes de entre 12 y 17 años.

NUEVA YORK, A CLASES PRESENCIALES EN SEPTIEMBRE

La campaña de Biden en pro de la vacunación en los jóvenes coincidió hoy con un anuncio del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, sobre la reapertura en septiembre de todas las escuelas públicas de la ciudad.

En una entrevista en el programa "Morning Joe", del canal MSNBC, el alcalde dijo que las cifras del coronavirus "se están desplomando" en la Gran Manzana y que "no se puede tener una recuperación completa sin escuelas a pleno rendimiento, con todo el mundo sentado en las clases y los niños aprendiendo de nuevo".

En el vecino estado de Nueva Jersey, por otra parte, el gobernador Phil Murray anunció este lunes que ya no se exigirá a partir del próximo viernes que las personas vacunadas contra la covid-19 usen mascarillas cuando se encuentren en lugares cerrados. Dicha medida ya se aplica en Nueva York desde la semana pasada.

PASE PARA VACUNADOS PERO FRONTERAS CERRADAS

Chile anunció que el miércoles entrará en vigor el "carné de vacunación" para darle mayor movilidad a los vacunados contra la covid-19 en un país que ha sido catalogado como ejemplo mundial por el rápido proceso de vacunación, decisión elogiada por muchos ciudadanos pero criticada por los expertos.

"El pase no significa ganar muchas más libertades, significa un pequeño y responsable avance para recuperar la movilidad", aseguró el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

Sin embargo, los críticos señalan que es una medida "apresurada" dada la situación epidemiológica actual, con la cifra de casos nuevos diarios todavía alta (5.374 en las últimas 24 horas) y la tasa de positividad por encima del 10 %.

Tal vez por eso, el Gobierno anunció a la vez que el cierre de fronteras que rige desde principios de abril se mantendrá hasta el próximo 15 de junio, lo que implica que solo se podrá ingresar y salir del país en casos de emergencia.

TOQUE DE QUEDA EN HAITÍ Y CONFINAMIENTO EN BAHAMAS

Al contrario, en algunas regiones del Caribe la situación parece complicarse por el aumento de los contagios.

En Haití, por ejemplo, entró en vigor el estado de emergencia sanitaria con nuevas disposiciones para tratar de contener el virus, entre ellas el regreso del toque de queda nocturno, la reducción en un 50 % de los trabajadores en las empresas o instituciones públicas y privadas, así como la obligatoriedad del uso de mascarilla en los lugares públicos.

Las medidas fueron adoptadas después que el presidente Jovenel Moise se mostrara alarmado la semana pasada por el repunte de los contagios en el país, donde se han registrado 13.906 casos y 288 muertos, 15 de elllos en las últimas 72 horas.

Asimismo, el Gobierno de Bahamas anunció hoy un confinamiento total de dos semanas en la Isla del Gato y la de Andros, la más grande del país, mientras el archipiélago atlántico se enfrenta a una nueva ola de la pandemia.

"Ningún individuo, que no sea un trabajador esencial, podrá dejar su lugar de residencia a no ser para buscar atención médica urgente, dirigirse a un punto de vacunación, comprar alimentos y otros artículos esenciales", dijo el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis.

MÉDICOS DE VENEZUELA TEMEN "CATÁSTROFE"

Por su parte, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela afirmó que en ese país se puede presentar una "catástrofe humanitaria" si la comunidad internacional no colabora para impulsar con fuerza el proceso de vacunación, pues considera que la cantidad de dosis recibidas hasta ahora es "insignificante".

La voz de alerta de la comunidad médica venezolana fue hecha un día después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara una "nueva fase de vacunación" y apenas unas horas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera que el número de muertes por la covid-19 durante este año superará dentro de solo tres semanas la cantidad total de las registradas en todo 2020.

Según el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ninguna de las variantes que han surgido del coronavirus original causante de la pandemia ha afectado las vacunas o los tratamientos que se están utilizando, pero aclaró a renglón seguido que nadie puede garantizar que eso seguirá siendo así.

Las cifras de la OMS indican que la región del mundo más afectada es América, con 66,1 millones de casos y 1,6 millones de muertos, seguida por Europa, con 54,1 millones de contagios y 1,1 millones de decesos.