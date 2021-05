Biden tiene "muchas esperanzas" de que el Congreso apruebe reforma policial

En la imagen el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/EPA/Erin Scott / POOL /Archivo

Washington, 25 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene "muchas esperanzas" de que el Congreso estadounidense apruebe una ley para reformar los departamentos de Policía del país, una propuesta de legislación en memoria de George Floyd, fallecido este martes hace un año por asfixia a manos de un agente del orden.

Así lo aseguró hoy la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, antes de que Biden y la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, se reúnan con los familiares de Floyd en la oficina presidencial.

"El presidente tiene todavía muchas esperanzas de que va a firmar la Ley George Floyd de Justicia en la Policía. Estamos trabajando muy de cerca con los negociadores", dijo Psaki en rueda de prensa.

La portavoz hizo estas declaraciones después de que la familia de Floyd se reuniera con varios legisladores en el Congreso de EE.UU., incluyendo la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, para pedir esta reforma.

Uno de los hermanos de Floyd, Philonise, aseguró en una rueda de prensa que el proyecto de ley es necesario en EE.UU. y "debe llegar al escritorio de Biden".

"Necesitamos que se encargue de eso", dijo en el Capitolio estadounidense acompañado de varios miembros de la familia Floyd, como la hija del fallecido, Pelosi y otros legisladores demócratas, como Karen Bass.

La muerte de Floyd desencadenó entonces la mayor ola de protestas y disturbios raciales en EE.UU. desde finales de la década de 1960 tras el asesinato de Martin Luther King con una única súplica: el fin de la brutalidad policial contra las minorías raciales.

La propuesta de ley a la que se refirió Philonise ante los medios de comunicación, redactada por los miembros del Caucus Negro, formado por demócratas, sigue estancada en los pasillos del Congreso estadounidense.

La legislación cuenta con el apoyo de Biden y pretende acabar, entre otras cosas, con el uso de técnicas de estrangulamiento, así como con la "inmunidad legal" para los agentes y la militarización de los departamentos policiales.

Precisamente, Biden recibe este martes en la Casa Blanca a la familia de Floyd para hablar sobre ello en un encuentro privado en el que el mandatario escuchará "sus preocupaciones" sobre la violencia policial, según dijo Psaki en la rueda de prensa.

El principal punto de desacuerdo sobre la "Ley George Floyd" entre los progresistas y los conservadores es la revisión de la conocida como "inmunidad legal", que blinda a funcionarios gubernamentales como los policías frente a posibles demandas.

El ex agente de Policía Derek Chauvin, que presionó con su rodilla el cuello de Floyd durante más de 9 minutos, fue hallado culpable en abril pasado de los tres cargos que enfrentaba: asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.

Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero. La lectura de su sentencia tendrá lugar el 25 de junio.