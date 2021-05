Biden sopesa sanciones contra Bielorrusia por la detención de Protasevich

El presidente estadounidense, Joe Biden, se dirige para hablar frente a los medios en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.), hoy 25 de mayo de 2021. EFE/Tasos Katopodis/Pool

Washington, 25 may (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este martes que está evaluando imponer sanciones a Bielorrusia en respuesta al aterrizaje forzoso de un avión comercial en el aeropuerto de Minsk para arrestar al periodista opositor Román Protasevich.

Biden hizo esas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de embarcar en el helicóptero presidencial Marine One.

Preguntado sobre si estaba considerando sanciones contra Bielorrusia, Biden reconoció que esa opción "estaba en juego", pero dijo no querer "especular" hasta haber tomado una decisión.

Ayer lunes, Biden ya anunció en un comunicado que estudiaba nuevas medidas contra Bielorrusia y prometió que se coordinaría con sus aliados, incluida la Unión Europea (UE).

Estados Unidos, con Donald Trump (2017-2021) en el poder, impuso sanciones contra más de medio centenar de personas y una docena de entidades bielorrusas como castigo por la represión contra las protestas opositoras y por presunto fraude electoral.

El Gobierno bielorruso obligó este domingo a un avión comercial que volaba de Atenas a Vilna con unos 120 pasajeros a bordo a que aterrizase en Minsk para arrestar a Protasevich, un periodista opositor que iba a bordo.

En respuesta, los líderes de la Unión Europea acordaron este lunes prohibir el espacio aéreo comunitario a las compañías de Bielorrusia, así como prohibirles aterrizar en aeropuertos comunitarios y pidieron a las compañías europeas que eviten sobrevolar sobre ese país.

También se comprometieron a ampliar la lista de sanciones a Bielorrusia.

El KGB bielorruso incluyó en noviembre de 2020 a Protasevich en una lista de terroristas después de que la Justicia presentara contra él cargos por organizar desórdenes masivos, atentar contra el orden público e instigar la discordia social.