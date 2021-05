Bernal, a cinco pasos de unirse a Nairo Quintana en el palmarés del Giro

EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Redacción deportes, 25 may (EFE).- "Esta ventaja me deja en una situación óptima", dijo Bernal tras imponerse por primera vez vestido de rosa en Cortina D'Ampezzo. Una victoria decisiva que el campeón del Tour 2019 saborea en la segunda jornada de descanso del Giro, casi definitiva a cinco pasos de conquistar Milán y unirse en el palmarés a su compatriota Nairo Quintana, ganador en 2014.

Bernal (Zipaquirá, 24 años), "El niño maravilla" del ciclismo colombiano, tenía claro hace una semana en el primer descanso que con 1.30 minutos podría llegar tranquilo a la crono del domingo en Milán. Entonces aún andaba en la pelea con el belga Remco Evenepoel y el ruso Aleksander Vlasov. Un par de triunfos de etapa y aquel golpe en el "sterrato" le han puesto un magnífico colchón al jefe del Ineos.

A falta de cinco asaltos, en los que se incluyen 3 finales en alto y una crono, Bernal tiene la espalda sin dolor y cubierta con diferencias cómodas.

La calculadora incluso incluye la posibilidad de algún ligero tropiezo, pues afrontará la recta final con 2.24 minutos sobre el italiano Damiano Caruso (Bahrain) y 3.40 respecto al británico Hugh Carthy (EF Education). Ventajas muy serias.

Un podio provisional inesperado en los escalones secundarios, ya que los antiguos inquilinos y otros favoritos como Vlasov y Simon Yates están a más de cuatro minutos y Evenepoel desapareció en combate a casi media hora, superado por la fatiga en su primera gran vuelta y con los rescoldos a cuestas de una inactividad de nueve meses.

Por prudencia, Bernal no se fía y prefiere apostar por la cautela, pero su clase, su estado de forma, el equipo que le arropa y la evidencia de su superioridad le ponen como claro favorito para conquistar su segunda grande y la cuarta de Colombia. Todo indica que a la Vuelta de "Lucho Herrera" en 1978 y al Giro 2014 y Vuelta de 2016 de Quintana se unirá este Giro de 2021 del muchacho de Zipaquirá.

Las felices perspectivas del ciclismo colombiano contrastan con los nubarrones del español. Landa y Soler curando sus heridas en casa y sus herederos perdidos en la general. El mejor de todos es Pello Bilbao, compañero de Caruso, que es segundo en la general. El vasco ocupa la plaza 17 a 27.10 del líder. Los datos cantan.

Queda recorrido atractivo, mucha montaña, y las sorpresas no tienen por qué descartarse, como tampoco es improbable que Bernal en su estado de forma actual siga machacando a sus rivales.

El peregrinaje continúa este miércoles con la decimoséptima jornada entre Canazei y Sega di Ala, donde espera un final en alto tras un ascenso de 11,3 kms al 9,7. Antes, un aperitivo en el Passo San Valentino (15,1 kms al 7,6).

Otro aliciente llegará el viernes con otro "etapón", la decimonovena entre Abbiategrasso y Alpe di Mera, con un desnivel de 3.700 metros y las subidas a Mottarone, Passo della Colma y la llegada en alto a Valsesia tras 9,4 kms al 9,2.

Sin respiro hasta el final, la víspera de la llegada a Milán, la vigésima llega a otro puerto de primera, Alpe Motta (8.1 kms al 7,8). Si quedan dudas, se resolverán en la cronometrada entre Senago y Milán, con un recorrido largo, de 30,3 kilómetros.

El precioso y dorado trofeo "Senza Fine" está cerca de Colombia, donde puede volver tras 7 años. Bernal está lanzado con la maglia rosa, además es el mejor joven y en la montaña es segundo. El Giro puede acabar en un histórico monólogo de gloria.