Benzema no ve al Real Madrid sin Zidane y cree que se quedará

París, 25 may (EFE).- Karim Benzema no cree que Zinedine Zidane vaya a dejar el banquillo del Real Madrid y no ve al club merengue sin él, en una entrevista publicada este martes por L'Équipe en la que subraya la relación de respeto y sinceridad que hay entre los dos.

Preguntado sobre si le inquieta el futuro de Zidane en el equipo tras haber fracasado en conseguir los grandes títulos para los que eran candidatos, el delantero francés insiste en que "hasta ahora es entrenador del Real Madrid".

"No veo que se vaya -añade-. No se va a ir, ya verá. Si se va, se va... Pero no veo al Real sin Zidane", opinó.

El jugador cuenta que el técnico ha sido siempre con él "sincero". "Cuando las cosas van, me lo dice, pero cuando no, me lo dice también. Siempre, en los entrenamientos, en los partidos, no se va por los cerros de Úbeda. Por eso lo respeto mucho, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucho confianza en el campo".

Señala que es su entrenador pero lo considera "como un hermano mayor" que le ha hecho progresar estuviera bien o mal.

En cuanto a la posibilidad de volver a su club de formación, Benzema replica que por ahora no, que juega en el Real Madrid.