Aumentan actos antisemitas en EE.UU. tras la violencia entre Israel y Hamás

Nueva York, 24 may (EFE).- La Liga Antidifamación (ADL) denunció este lunes un preocupante aumento de actos antisemitas en Estados Unidos, tanto en la calle como en internet, tras la escalada bélica entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

"A medida que la violencia entre Israel y Hamás aumentó, estamos siendo testigos de un peligroso y drástico aumento del odio antijudío aquí en casa (Estados Unidos)", afirmó en un comunicado el director general de la ADL, Jonathan Greenblatt.

Greenblatt señaló que la ADL está haciendo seguimiento y analizando los "actos de acoso, vandalismo y violencia, así como el aluvión de abusos" en las plataformas y redes sociales que se registra en todo el mundo.

Desde Facebook y Twitter a TikTok o Instagram, la ADL ha detectado mensajes que incluyen "elogios explícitos a Hitler (...) y demonizan a todos los judíos", con llamados a la destrucción del estado judío, incluyendo textos que dicen: "Gaseen a los kikes (término antisemita para referirse a los judíos) o Guerra racial ya".

Un análisis de Twitter en los días posteriores al reciente estallido de violencia por la ADL mostró que entre el 7 y el 14 de mayo pasado "más de 17.000 tuits utilizaban variaciones de la frase 'Hitler tenía razón'".

El Centro sobre Extremismo de la ADL ha documentado docenas de protestas antiisraelíes en Estados Unidos no violentas desde que comenzó la violencia en Israel, pero algunas mostraban expresiones de evidente antisemitismo.

Entre ellas, carteles que invocan la acusación antisemita de que los judíos son los responsables de la muerte de Jesús o "analogías del Holocausto que demonizan a los sionistas".

Videos publicados en Twitter parecen mostrar a un individuo judío siendo golpeado en Los Ángeles y a judíos siendo intimidados en la calle por individuos en coches que llevan banderas palestinas, según la ADL.

En Nueva York también se han producido varios actos violentos, entre los que destaca el ataque que un hombre judío de 23 años sufrió en las inmediaciones de la céntrica plaza Times Square el pasado jueves, poco antes de que se anunciara el alto el fuego en Oriente Medio.

La víctima, que recibió cuidados médicos por heridas leves en un hospital neoyorquino, recibió patadas y empujones de una decena de personas, unos hechos por los que por ahora se conoce la detención de un sospechoso.

Como resultado, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este lunes que ha ordenado a la Policía estatal reforzar su presencia en barrios judíos del estado.

“Tras el reciente e inaceptable aumento de los crímenes de odio antisemita en todo el país, voy a desplegar policías estatales para dar seguridad en instalaciones judías religiosas, educativas y comunitarias”, dijo Cuomo en un comunicado.

“La violencia y la intimidación antisemitas son la antítesis de la promesa y el propósito del estado de Nueva York y no serán toleradas de ninguna forma”, agregó.

Nueva York es hogar de la mayor comunidad judía de Estados Unidos, con alrededor de 1,7 millones de personas, que viven en su mayoría en la Gran Manzana y localidades próximas.