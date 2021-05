𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) revolucionó a sus fans de Instagram. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 278.842 de interacciones entre sus fans.

• DIOS MÍO yo no puedo ser objetiva, ella es lo más lindo de este mundo y todos sus alrededores 🤤🤤😍😍 @gabycruzzafra





• Más de 3 meses de esta dicha infinita, tú y yo 🤱🏽🙏🏽❤️ Te Amo mi #Salvador





• Siempre he aprendido que los tiempos de DIOS son perfectos. La idea de este día perfecto, era llegar a Miami después de casi año y medio de sorpresa a verte, Ese sería nuestro encuentro tan esperado y anhelado, las cosas se dieron de otra manera y está más que perfecto, ya llegara ese día, ya llegará ese abrazo. Me acuerdo cómo si fuera ayer el día que llegaste a este mundo, estaba en Cali trabajando, salí corriendo del hotel al aeropuerto, cambié el tiquete, llegué a la clínica y desde ese día, hace exactamente 13 años te convertiste en La Niña de mis ojos, en mi alma gemela. Cuando te veo crecer, cuando te escucho hablar y analizo la manera tan madura, humana, sencilla, humilde y amorosa en que vives la vida, tengo claro que tus papás han hecho las cosas muy bien. Eres única mi vida y estoy segura que DIOS No me mando una niña porque siempre serás la mía, la de mis ojos. Si tuviera que pedir un deseo pediría estar a tu lado abrazándote y dándote todo el amor que tengo para ti, pero estoy segura que si Dios nos está alargando un poquito más esta prueba es porque esos días en los que vamos a poder estar juntas serán inolvidables. Gracias por existir amor mío, gracias por ser luz y amor en nuestras vidas. Que DIOS y la Virgencita te cuiden y protejan siempre ❤️ @gabycruzzafra prométeme que vas a ser muy feliz hoy y te prometo que los días van a pasar a millón para ir a verte 🙏🏽





• El es mi SÚPER-HÉROE soy la mamá más orgullosa del mundo, este hombre ha superado las pruebas más duras y me enseña a ser mejor cada día. Traer hijos al mundo JAMÁS será un acto irresponsable cuando el AMOR ha dominado siempre tu vida ❤️🙏🏽😍





Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.