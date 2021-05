Andalucía prevé "condiciones óptimas" para la Eurocopa por la vacunación

Vista del estadio de La Cartuja. EFE/ Raúl Caro/Archivo

Sevilla, 25 may (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado optimista con la situación de la pandemia en la comunidad y en Sevilla cuando se dispute la Eurocopa 2020, por lo que prevé que se desarrolle "en condiciones óptimas" y prácticamente con una "apertura total" en hostelería y movilidad.

Moreno, que ha participado este martes en la presentación del trofeo de la Eurocopa en la capital andaluza junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; el alcalde de la ciudad, Juan Espadas; y el exfutbolista sevillano de la selección Carlos Marchena, ha explicado que cuando se empiece a disputar el torneo en el estadio de La Cartuja -14 de junio con un España-Suecia- la vacunación será "muy elevada", por lo que es optimista con la protección ante el contagio.

El objetivo es que, si se mantiene el ritmo actual, la restauración, la hostelería y la movilidad estén "prácticamente en una fase ya de apertura total", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado convencido de que esta fase de la Eurocopa en Sevilla, que acogerá tres partidos de grupo de la selección española (Suecia, Polonia y Eslovaquia) y uno de octavos de final, va a ser "un éxito".

Ha celebrado que haya público en el estadio de La Cartuja (16.000 personas sobre un aforo de 60.000), ya que la ciudad no ha podido albergar espectadores en ninguna competición durante la pandemia, lo que considera que va a suponer "un revulsivo" en la superación del coronavirus.

Moreno ha asegurado que Sevilla y el sector de la hostelería y restauración "se está tomando muy en serio la Eurocopa", preparando hoteles y establecimientos para acoger a todos los visitantes.

Ha resaltado el "esfuerzo tan importante" que se ha hecho por "recuperar" el estadio, que está "diseñado para grandes acontecimientos" como esta Eurocopa, y ha expresado el deseo de que sea una de las sedes "casi permanentes" de la selección española.

Ha afirmado que hay pocas ciudades en Europa y en el mundo que tengan "una pasión tan ardiente e intensa por el fútbol como Sevilla" y ha señalado que quieren ser "ese jugador número 12 para la selección española".

Andalucía y Sevilla, según Moreno, siempre ha querido mantener "ese vínculo emocional con la selección", por lo que esta Eurocopa encarnará "la complicidad permanente" con la afición.

Ha garantizado que las instituciones implicadas van a poner "toda la carne en el asador" para que sea "un completo y rotundo éxito", ya que será "uno de los grandes acontecimientos" deportivos y sociales después del Mundial y de los Juegos Olímpicos.

El trofeo de la Eurocopa ha llegado a Sevilla después de pasar por otras sedes de la competición como Roma, Bucarest, Bakú, Copenhague, Amsterdam o San Petersburgo.

Los partidos asignados a Sevilla son los tres de la selección española en el Grupo E: España-Suecia (lunes 14 de junio); España-Polonia (sábado 19); y Eslovaquia-España (miércoles 23); y uno de los octavos de final (el domingo 27 de ese mes), entre el líder del Grupo B y el que salga por sorteo del tercero del A, D, E o F.

La cifra de 16.000 espectadores supone un 30 por ciento del aforo de La Cartuja, que sustituyó el 23 de abril al de San Mamés de Bilbao como una de las once sedes de la Eurocopa de fútbol.