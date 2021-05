Al menos 213 heridos al colisionar dos trenes del metro de Kuala Lumpur

Al menos 213 personas resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad, a raíz de la colisión de dos trenes en un túnel del metro de Kuala Lumpur a última hora del lunes, informaron este martes fuentes oficiales. EFE/EPA/STR

Bangkok, 25 may (EFE).- Al menos 213 personas resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad, a raíz de la colisión de dos trenes en un túnel del metro de Kuala Lumpur a última hora del lunes, informaron este martes fuentes oficiales.

"Al menos 47 personas con heridas de importancia han sido trasladadas al hospital", indicó a los medios el ministro de Transporte, Wee Ka Siong.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar los motivos del accidente.

El responsable de la comisaría de Dang Wangi, una de las principales de la capital malasia, Zainal Abdullah, señaló a los medios que un tren de conducción automática que transportaba decenas de pasajeros chocó sobre las 20.45 de la noche del lunes (12.45 GMT) con otro tren, este vacío y de conducción manual.

Los trenes autónomos, explicó Absullah, están operados desde un centro de control, que no pudo "detectar" la llegada del otro tren por "un problema de comunicación", declaró el policía, según el portal Free Malaysia Today.

Por su parte, el primer ministro malasio, Muhyiddin Yassin, calificó él accidente de "serio" y reclamó una investigación sobre el incidente.

"He dado instrucciones al ministro de Transporte y al operador (del tren) (...) para que realicen una investigación en profundidad sobre la causa del accidente", instó el mandatario en Facebook.