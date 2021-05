Acusan al ministro colombiano de Defensa de ser "responsable" de violaciones a los DDHH

Bogotá, 24 may (EFE).- Senadores opositores acusaron este lunes en un debate de moción de censura al ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, de ser uno de los "responsables políticos" de las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante las manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de abril.

"A nuestro juicio es usted uno de los máximos responsables políticos de la cadena sistemática de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por agentes y grupos de la fuerza pública en Colombia desde el pasado 28 de abril", expresó el senador izquierdista Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo.

Durante las protestas, la Policía ha sido objeto de serias acusaciones que incluyen ataques sexuales, violencia física y detenciones arbitrarias, y además ha sido señalada por la muerte de manifestantes.

El ministro Molano, que será el último en intervenir, afirmó en las redes sociales que ha estado "escuchando con atención" la sesión del Senado, donde aclarará dudas del actuar de la fuerza pública en el marco del paro nacional.

"Reitero que acompañamos las manifestaciones pacíficas y actuamos para garantizar los derechos y seguridad de aquellos que marchan y los que no", expresó el ministro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

UNA MOCIÓN "PROCEDENTE"

El senador Cepeda, uno de los más férreos opositores del Gobierno del presidente Iván Duque, afirmó que la moción de censura es "procedente" por la reacción estatal que ha sido "'la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial', como lo ha afirmado el sociólogo (portugués) Boaventura de Sousa Santos".

También lo es, agregó, porque "su gestión, y la política general del Gobierno quieren llevar a Colombia a pasar de tener una democracia simulada a un régimen abiertamente despótico que se erija sobre la destrucción del acuerdo y del proceso de paz (con las FARC), así como del debilitado Estado de derecho".

"Ministro, durante estos 25 días usted es directo responsable de esta situación. Ha diseñado la política bajo la cual se han cometido esas masivas violaciones, ha estigmatizado las movilizaciones pacíficas y a quienes las han promovido o participado en ellas, ha estimulado las violaciones exaltando a sus autores e incitado a la violencia", explicó.

Cepeda agregó que "a pesar de conocer las violaciones y actuaciones criminales, ha consentido los hechos sin condenarlos y no ha dado órdenes para detenerlos".

Las protestas comenzaron en Colombia el pasado 28 de abril contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, pero se prolongan -cada vez con menos fuerza- desde entonces con un crisol de demandas y visibilizando el descontento social.