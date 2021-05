A Olimpia solo le sirve una hazaña para descolgar a Táchira de octavos

En la imagen los jugadores de Olimpia celebran al final de un partido de la Copa Libertadores entre Always Ready y Olimpia en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz /Archivo

Asunción, 25 may (EFE).-Olimpia enfrenta este miércoles a Deportivo Táchira con el titánico desafío de vencer a los venezolanos con un margen de cuatro goles para pasar a octavos de la Libertadores, obligado por la diferencia de tantos encajada por los paraguayos en el Grupo B.

Un grupo está liderado por el brasileño Internacional, con nueve puntos y prácticamente clasificado, pero con los mismos enteros que Deportivo Táchira, que cuenta con una menor diferencia de goles (+1).

En tercer lugar se ubica el boliviano Always Ready, que sigue con posibilidades y que al igual que Olimpia, también con seis puntos, requiere de una hazaña en el partido en Porto Alegre contra Internacional, en simultáneo al que mantendrán paraguayos y venezolanos.

El Decano acude al encuentro bajo el peso de los goles en contra sobre sus espaldas, con el 6-1 que le endosó Internacional como carga, en un rendimiento internacional que ha ido a la par con su transitar en el Apertura paraguayo.

Los asuncenos perdieron toda opción de conquistar un título para el que siempre es favorito y la directiva ya anunció cambios estructurales de la plantilla que dirige Sergio Órteman.

También está en duda la continuidad del técnico uruguayo, que asumió el timón del argentino Néstor Gorosito para enderezar un nave que sigue en zozobra.

Órteman dará hoy las puntadas al plantel en el último entrenamiento antes del miércoles, donde estaría de salida la dupla de Jorge Recalde y Derlis González como delanteros de la obligada fórmula atacante.

Los venezolanos llegaron este lunes a Asunción con 24 jugadores, con el bloque que la pasada semana vapuleó a Always Ready (7-2), con el delantero panameño Freddy Góndola entre las figuras, con dos dianas.

Entre los miembros de la expedición alistada por el técnico Juan Tolisano figura la pareja en ataque de Góndola, Lúcas Gómez, además de un medio campo conformado entre otros por Carlos Ramos y Maurice Cova.

En la disputa de la ida, el Deportivo Táchira se impuso por 3-2, con Góndola también como autor de uno de los goles.