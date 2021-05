132-98. Antetokounmpo destroza a los Heat y los Bucks toman ventaja de 2-0

Giannis Antetokounmpo (d), ala-pívot griego de los Bucks de Milwaukee, fue registrado este lunes al atacar el aro que defiende Duncan Robinson (i), de los Heat de Miami, durante el segundo partido de esta llave de los playoff de la NBA, en el Fiserv Fórum, en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.). EFE/Tannen Maury

Milwaukee (EE.UU.), 24 may (EFE).- El ala-pívot Giannis Antetokounmpo se convirtió en un auténtico vendaval de poder físico, inspiración encestadora y capacidad de liderazgo que lo dejaron al frente del ataque imparable de los Milwaukee Bucks que derrotaron por 132-98 a los Miami Heat en el segundo partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

La victoria permite a los Bucks ponerse con la ventaja de 2-0 en la serie que disputan al mejor de siete partidos y el tercero se jugará el jueves en el American Airlines Arena de Miami.

Los Bucks intentan derrocar al equipo que los venció por 4-1 en la segunda ronda el año pasado, en lo que fue la gran sorpresa en la "Burbuja" de Orlando.

Las dos victorias de Milwaukee en esta temporada no podrían haber sido más diferentes.

Los Bucks necesitaron el tiro en suspensión del alero Khris Middleton con 0.5 segundos restantes en la prórroga para lograr una victoria por 109-107 en el Primer partido, que ninguno de los dos equipos lideró por más de ocho puntos.

Milwaukee esencialmente dejó sentenciado el segundo en el primer cuarto, ya que su ataque de 3 puntos pasó de ser una auténtica pesadilla para el equipo de Miami.

Los Bucks habían anotado solo 5 triples de 31 intentos, la menor cantidad de tiros desde fuera del perímetro de la temporada durante la primera mitad del partido inicial, del sábado.

El equipo de Milwaukee consiguió 10 triples en 15 intentos en apenas los 12 minutos del primer cuarto y se fueron al descanso con la ventaja parcial de 78-51, para registrar el total de puntos más alto en la primera mitad en su historia de playoffs.

Los 10 triples de Milwaukee en el período de apertura empataron un récord de playoffs de triples en un periodo. Los Cleveland Cavaliers anotaron los mismos en el segundo cuarto de una victoria por 123-98 sobre los Atlanta Hawks el 4 de mayo de 2016.

Antetokounmpo acabó el partido con un doble-doble de 31 puntos, 13 rebotes, seis asistencias, tres recuperaciones de balón y un tapón que lo dejó al frente del ataque de los Bucks, que acabaron el partido con un 49 por ciento en los tiros de campo y el 42% de triples tras anotar 22 de 53 intentos, incluidos 15 de 29 en la primera mitad, y nunca se quedó atrás mientras lideraba hasta por 36 puntos.

Los 22 triples de los Bucks fueron su total más alto en un partido de playoffs.

Junto a Antetokounmpo, otros cinco jugadores tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta-alero reserva Bryn Forbes, el exjugador de los San Antonio Spurs, que acabó el partido con 22 puntos tras anotar 6 de 9 intentos de triples, además de capturar cinco rebotes defensivos.

El alero titular Khris Middleton logró otros 17 puntos, el escolta-alero reserva Pat Connaughton también brilló con los triples al anotar cinco de nueve intentos, que fue todo lo que tiró a canasta.

Mientras que el base Jrue Holiday confirmó su condición de líder en la dirección del juego y lo demostró con un doble-doble de 11 puntos, 15 asistencias y siete rebotes.

Las 15 asistencias de Jrue Holiday fueron una del récord de playoffs de los Bucks que comparten Paul Pressey y Oscar Robertson.

Ante tanto dominio en todas las facetas del juego, los Heat no tuvieron nada que aportar porque no tenían ni protagonismo individual ni de equipo para responder al gran juego de los Bucks, que acabaron la temporada regular con la tercera mejor marca de la Conferencia Este.

El partido quedó decidido en el primer cuarto después que los Bucks anotaron 46 puntos por 20 de los Heat, que mostraron de nuevo todas las debilidades que poseen en su plantilla, y especialmente ante la falta de protagonismo del alero Jimmy Butler y del pívot Bam Adebayo.

Ambos se combinaron para 26 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias, inferior a la producción individual con la que acabó Antetokounmpo el partido.

El veterano pívot reserva Dewayne Dedmon acabó como líder encestador sorpresa de los Heat al conseguir 19 puntos y nueve rebotes.

Mientras que el veterano base esloveno Goran Dragic llegó a los 18 con cuatro asistencias, también al salir desde el banquillo, y ser el segundo máximo encestador de los Heat, que además hicieron un juego muy brusco lo que le costó que el veterano escolta-alero de origen dominicano Trevor Ariza recibiese una falta flagrante por empujar en el pecho a Antetokounmpo.

Esta vez, los Heat no tuvieron tampoco inspiración en los tiros desde fuera del perímetro y acabaron con 8 de 28 intentos para un 29 por ciento de acierto.

Mientras que los Bucks también superaron a los Heat en rebotes por 61-36.