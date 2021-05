Zarif: Eliminar las sanciones es "una obligación legal y moral" de EE.UU.

El ministro de relaciones exteriores de Irán, Mahammad Javad Zarif. EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

Teherán, 24 may (EFE).- El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, dijo este lunes que eliminar las sanciones es "una obligación legal y moral" de Estados Unidos, país al que instó también a desbloquear los fondos iraníes retenidos en el extranjero.

"Levantar las sanciones de (el expresidente Donald) Trump es una obligación legal y moral. No negociar para obtener ventajas", escribió Zarif en su cuenta de Twitter, coincidiendo con las negociaciones nucleares en Viena, que se reanudarán esta semana.

El jefe de la diplomacia iraní advirtió de que el régimen de sanciones impuesto para presionar a Irán "no funcionó para Trump ni funcionará" para la actual Administración de Joe Biden.

"Libera los miles de millones de dólares del pueblo iraní retenidos como rehenes en el extranjero debido a la intimidación estadounidense. El legado de Trump ya pasó su fecha de vencimiento", agregó.

Esta semana comienza la quinta ronda de negociaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que se encuentra muy debilitado desde la retirada unilateral de EE.UU. en 2018 y su reimposición de sanciones contra Teherán.

Por su parte, Irán comenzó en 2019 a incumplir de modo gradual sus compromisos del pacto, que limita su programa atómico, y está en la actualidad enriqueciendo uranio a una pureza del 60 %.

En las negociaciones, participan los países que siguen en el pacto -Irán, Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China- e incluyen contactos indirectos con EE.UU.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, subrayó el domingo que su país "seguirá manteniendo negociaciones en Viena hasta que se logre un acuerdo final".

Además de estas conversaciones, también hay negociaciones entre el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) e Irán para extender un acuerdo bilateral temporal para facilitar las inspecciones a los sitios nucleares persas.

Un miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní dijo el domingo bajo condición de anonimato a la agencia oficial IRNA que "existe la posibilidad de una extensión condicionada del acuerdo anterior por un mes" para dar una oportunidad a las otras negociaciones de Viena.

El director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, tenía previsto informar de ello el domingo pero su rueda de prensa fue pospuesta a hoy sin anunciarse las razones.