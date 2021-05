Wall Street abre verde y el Dow Jones sube 0,46 % impulsado por el sector tecnológico

de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos. EFE/ Justin Lane/Archivo

Nueva York, 24 may (EFE).- Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,46 % impulsado por el sector tecnológico mientras parecen disiparse los temores por el aumento de la inflación.

Media hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 156,52 puntos, hasta 34.364,36, y el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,75 % o 31,12 unidades, hasta 4.186,98.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, progresaba un 1,10 % o 147,75 enteros, hasta 13.618,74.

Por sectores, a primera hora lideraban las ganancias el tecnológico (1,4 %) y el de las comunicaciones (1,07 %), seguidos por el inmobiliario (0,66 %) y el de bienes no esenciales (0,61 %).

El parqué neoyorquino parecía dejar en segundo plano el temor por el aumento de los precios en EE.UU., que ha generado fuertes ventas bursátiles, y centrarse en la recuperación económica.

"La preocupación por la inflación ha disminuido y hay un mayor reconocimiento de que la inflación será transitoria. Esto refleja el hecho de que hemos llegado a la parte más rápida de la recuperación", dijo el analista Fahad Kamal, de Kleinwort Hambros.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaba el progreso de Cisco (1,97 %), Microsoft (1,79 %), Salesforce (1,54 %) y Dow Inc (1,37 %).

En el mercado de criptomonedas, el bitcóin recuperaba el nivel de los 38.000 dólares tras sufrir fuertes caídas en los últimos días ante las perspectivas de mayor vigilancia por parte de los bancos centrales.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 64,74 dólares el barril, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 1,618 %; el oro ascendía a 1.883,90 dólares la onza y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,2221.