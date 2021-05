Unicornio Ebanx alista OPI; prevé más adquisiciones en la región

(Bloomberg) -- La unicornio brasileña Ebanx SA inició preparativos para una posible cotización en Estados Unidos, a medida que la fintech avanza con un ambicioso plan para expandir sus soluciones de procesamiento de pagos en América Latina, incluida una nueva plataforma que integra transacciones transfronterizas y locales.

Ebanx One, que combina diferentes métodos de pago en un solo sistema y promete facilitar los trámites burocráticos para los clientes internacionales y locales en la región, es un paso importante hacia una oferta pública inicial, probablemente en EE.UU., dijo Joao Del Valle, director ejecutivo y cofundador.

“Todavía no hemos fijado una fecha, pero tomamos muy en serio este proyecto de preparación de salida a bolsa, y la plataforma Ebanx One es el corazón de nuestro valor comercial”, dijo Del Valle en una entrevista, sin revelar si la compañía ya ha contratado a bancos de inversiones para coordinar la futura oferta de acciones.

La firma, con sede en Curitiba, maneja pagos en línea para grandes firmas tecnológicas como Uber Technologies Inc, Airbnb Inc y Spotify Technology SA en América Latina. Además, también ve espacio para más acuerdos de fusiones y adquisiciones para acelerar el crecimiento en los mercados clave de la región, según Del Valle.

En enero, Ebanx adquirió una participación de 30% en el banco brasileño Topazio, que está autorizado para operar en el mercado de divisas, a fin de facilitar el procesamiento de pagos para clientes internacionales. Los términos no fueron revelados.

“Haremos más cosas antes de la OPI”, agregó, citando planes para otra ronda de financiamiento privado este año. La última vez que Ebanx recaudó dinero fue en 2019, cuando se valoró en más de US$1.000 millones después de una segunda ronda de inversiones de la firma estadounidense de capital privado FTV Capital.

“Nuestro objetivo es que grandes empresas nos perciban como una puerta de entrada a los mercados latinoamericanos”, dijo Del Valle. A fines de junio, Ebanx estará operando en 15 países de la región, de los cuales Brasil, México y Colombia son actualmente las mayores operaciones.

En 2020, la fintech procesó 145 millones de transacciones, un volumen 38% más alto que en 2019. El crecimiento fuera de Brasil ha sido aún más pronunciado últimamente, superando el 200% el año pasado dado que la pandemia de coronavirus impulsó un giro hacia el comercio electrónico, el entretenimiento en línea y otros servicios digitales.

