UE evalúa sanciones por ‘secuestro’ de avión por Bielorrusia

(Bloomberg) -- Líderes europeos discutirán posibles sanciones después de que Bielorrusia ordenó a un vuelo de Ryanair Holdings Plc en tránsito por su espacio aéreo que aterrizara y arrestó a un periodista a bordo, en una violación sin precedentes a los protocolos europeos de viajes aéreos.

El aterrizaje forzoso y la detención de Raman Pratasevich, de 26 años, que había huido de Bielorrusia después de cubrir protestas en todo el país el año pasado, recibió una fuerte y unificada condena de Estados Unidos y la Unión Europea. Los líderes de la UE, que se reunirán para cenar en Bruselas el lunes en la inauguración de una cumbre de dos días, analizarán medidas como restricciones de viaje y posibles prohibiciones de vuelos, según dos funcionarios familiarizados con el asunto. Eso se sumaría a un nuevo paquete de sanciones que Bruselas estaba preparando para presentar el próximo mes.

Pero la influencia del bloque puede ser limitada después de que años de sanciones contra el régimen del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, han tenido poco impacto y Minsk goza de un fuerte apoyo de su aliado más cercano en Moscú después de una brutal represión contra sus oponentes.

La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, prometió que los líderes discutirían las consecuencias del desvío del avión ordenado por Bielorrusia mientras volaba entre Atenas y Vilna, calificándolo de “secuestro” e instando a la liberación inmediata de Pratasevich.

La ruta más simple para la UE es imponer más sanciones contra personas y entidades, según uno de los funcionarios. Otras opciones, como la suspensión de todos los vuelos de las aerolíneas de la UE a Bielorrusia, la prohibición de que la aerolínea estatal Belavia aterrice en los aeropuertos del bloque y la interrupción de todo el tránsito, incluidos los viajes terrestres desde Bielorrusia a la UE, aumentarían los costos para las empresas europeas, dijo la persona.

Mientras tanto, restricciones a los viajes aéreos presentan el riesgo de aislar aún más a los ciudadanos bielorrusos comunes después de que las fronteras terrestres se cerraran efectivamente para la mayoría de los viajes a los países de la UE y Ucrania con el pretexto de restricciones por el coronavirus.

Las preocupaciones sobre posibles sanciones están asustando a los inversionistas en bonos. Los bonos en dólares de Bielorrusia con vencimiento en 2031 se desplomaron el lunes, con un rendimiento que aumentó 60 puntos base a 7,84%, el más alto desde agosto.

La furia internacional se desencadenó después de que el domingo un avión de combate Mig-29 escoltara al Boeing Co. 737-800 llevando decenas de pasajeros a la capital bielorrusa debido a una supuesta amenaza de bomba que resultó ser falsa.

Pratasevich, exeditor en jefe de uno de los canales de noticias de Telegram más populares en Bielorrusia, no estaba en el avión cuando se le permitió despegar nuevamente hacia Vilna, dijo el presidente lituano, Gitanas Nauseda, en un comunicado grabado. El canal de noticias, Nexta Live, cubrió ampliamente las protestas contra la disputada victoria de Lukashenko en la sexta elección en agosto y la fatal respuesta del Gobierno.

Una portavoz del Ministerio del Interior en Minsk declinó hacer comentarios.

