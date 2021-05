Telefónica anuncia 420 empleos en el grupo en varios países del mundo

Fachada de la sede corporativa de Telefónica. EFE/MARISCAL/Archivo

Madrid, 24 may (EFE).- Telefónica ha anunciado más de 420 plazas para cubrir en el grupo en distintos países del mundo, principalmente en Alemania, pero también en España y Gran Bretaña, en un contexto que no tiene nada que ver con la prórroga del convenio colectivo, que se está negociando en Telefónica España..

En total, son 424 las plazas las que se pretenden cubrir, según fuentes de Telefónica.

La mayoría de las vacantes publicadas están en Alemania, más de 180, Gran Bretaña, alrededor de 100, y España, unas 70.

El resto se reparten entre Colombia, México, EE. UU., Chile, Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay.

Este anuncio de plazas coincide en el tiempo con la negociación de la prórroga del convenio colectivo en Telefónica España -que aglutina Telefónica Móviles España, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España- aunque no tiene nada que ver con el mismo.

En el caso de las plazas de España, la mayoría tienen que ver con Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, la nueva filial de Telefónica que abarca sus negocios de seguridad y la nube.

La plantilla del grupo Telefónica era de 112.543 personas a 31 de marzo, un 1,3 % menos que el año anterior.

La operadora española Telefónica ganó en el primer trimestre del año 886 millones de euros, un 118 % más que en el mismo periodo de 2020, pese a registrar una caída de ingresos y en un contexto de reducción de gastos y de menores efectos negativos de la pandemia de la covid que en anteriores periodos.

La facturación de Telefónica se redujo hasta marzo un 9 % y se situó en 10.340 millones de euros.