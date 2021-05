Superviviente del ultramaratón en China es rescatado por un pastor y refugiado en una cueva

Por Lusha Zhang y Ryan Woo

PEKÍN, 24 mayo (Reuters) - El corredor de larga distancia Zhang Xiaotao estaba en el pelotón que lideraba la carrera de ultramaratón en China en la que murieron 21 personas por hipotermia, tras ser sorprendidos por abundante lluvia helada y golpeados por fuertes vientos en un sendero de montaña.

De la media docena de corredores en el grupo de avanzada, Zhang fue el único que sobrevivió a la catástrofe del sábado en las tierras altas sobre el río Amarillo, en el noroeste de China. Durante su recuperación, Zhang, de 29 años, relató cómo fue encontrado inconsciente por un pastor que lo llevó a un lugar seguro.

"Pulsé SOS en mi rastreador GPS y luego me desmayé", escribió Zhang un día después en Weibo, un microblog similar a Twitter que es muy popular en China. "Estuve inconsciente en la montaña durante unas dos horas y media hasta que pasó un pastor y me llevó a una cueva".

"Él encendió un fuego y me envolvió en una cobija. Y después de una hora, más o menos, me desperté (...) Estoy muy agradecido de la persona que me salvó, porque sin él, todavía estaría allí tirado. Nunca olvidaré la nueva vida que me ha dado".

De los 172 participantes que salieron en la carrera de 100 kilómetros el sábado por la mañana, 151 sobrevivieron. La última de las 21 víctimas fue hallada muerta el domingo por la mañana.

La creciente indignación en las redes sociales se amplificó con la noticia de que dos atletas de maratón de élite estaban entre los muertos.

"Nadie sabe que no he dormido en los últimos dos días, y nadie sabe cuánto he llorado en los últimos dos días", dijo Zhang.

En una conferencia de prensa el domingo, autoridades de Baiyin, una alicaída ciudad minera de la provincia de Gansu, pidieron disculpas y dijeron que ellos eran los culpables.

Los organizadores del ultramaratón de Jingtai habían detenido la carrera a las 14.00 horas, dos horas después de que los corredores pidieron ayuda en grupos de mensajería móvil, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, citando a varios participantes que dijeron no haber recibido ningún aviso de la suspensión antes de perder el conocimiento o sufrir lesiones.

"El organizador debería haber tenido gente de guardia en el tramo duro del recorrido, o haber desplegado más socorristas. También deberían haber establecido normas obligatorias para que los corredores llevaran chaquetas para exteriores", dijo Zhang.

El uso de equipo de protección, como chaquetas de abrigo, estaba recomendado, pero no era obligatorio, en una lista facilitada por los organizadores, informó el lunes Xinhua.

La mayoría de los corredores iniciaron la carrera con camisetas y pantalones cortos. Algunos supervivientes describieron cómo sus mantas térmicas plateadas fueron destrozadas por los fuertes vientos.

(Reporte de Lusha Zhang y Ryan Woo; reporte adicional de Redacción Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)