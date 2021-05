Suárez seguirá en el Atlético de Madrid la próxima temporada

FOTO DE ARCHIVO: Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid, durante el partido de su equipo contra el Osasuna disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, el 16 de mayo de 2021. REUTERS/Juan Medina

24 may (Reuters) - El delantero uruguayo Luis Suárez aseguró que seguirá en el Atlético de Madrid la próxima temporada después ayudar al equipo a conseguir su primer título de liga en siete años.

El sábado, el Atlético terminó la competición por encima del Real Madrid, tras la remontada de Suárez en el campo del Real Valladolid (2-1).

El jugador de 34 años, que llegó al equipo de Diego Simeone en septiembre con un contrato de dos años tras dejar el Barcelona, terminó la temporada como máximo goleador del Atlético con 21 goles.

Según el medio deportivo ESPN, su contrato incluía una cláusula que le permitía salir gratis en verano.

"Sí, seguro (que me quedaré)", dijo Suárez a la cadena española Movistar Plus el domingo durante la presentación del título del Atlético en su estadio Wanda Metropolitano.

"El Atlético me acogió desde el minuto en que llegué (...) cómo me trataron.

"Me conmovió el Atlético desde que llegué. Como me trataron. Le dije al club que si me habían dejado un espacio en el mural del museo para entrar en la historia del Atlético".

(Información de Manasi Pathak en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; traducido por Tomás Cobos)