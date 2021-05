Sondeos en Perú revelan mayor ventaja de Castillo sobre Fujimori

(Bloomberg) -- El candidato peruano de izquierda, Pedro Castillo, extendió su ventaja sobre Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, que se celebrarán el 6 de junio, según dos encuestas de opinión publicadas durante el fin de semana.

El apoyo para ambos candidatos aumentó debido a que más votantes indecisos ya tomaron su decisión, informó el domingo La República, citando la última encuesta de opinión de IEP. Castillo, del partido Perú Libre, contó con el respaldo de 44,8% de los potenciales votantes, 8,3 puntos porcentuales más que en una encuesta anterior, mientras que Fujimori tuvo un 34,4%, lo que supera en 4,8 puntos un sondeo previo.

La brecha entre ambos candidatos se amplió a 5,2 puntos porcentuales en otro sondeo realizado por la firma de encuestas Ipsos, según el cual, Castillo recibiría 52,6% de los votos válidos, frente al 51,1% de la semana anterior. Mientras tanto, Fujimori obtendría 47,4% de los votos, lo que contrasta con el 48,9% previo.

Ambas firmas de encuestas entrevistaron a unas 1.200 personas y tienen un margen de error de 2,8 puntos porcentuales. La encuesta de IEP se realizó entre el 20 y el 21 de mayo, mientras que la de Ipsos se llevó a cabo el 21 de mayo.

Castillo, exprofesor de escuela y líder sindical, promete un mayor gasto en educación y salud, más control estatal sobre industrias estratégicas y mayores impuestos a las multinacionales.

Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, se ha presentado como una candidata promercado, prometiendo mantener la confianza de los inversionistas y usar su experiencia para lograr consenso en un fragmentado Congreso.

Una encuesta de la compañía de sondeos Datum publicada el viernes por el periódico Gestión también mostró un aumento de la brecha entre ambos candidatos, con un 45,5% de Castillo frente al 40,1% de Fujimori.

Nota Original:Peru Polls Show Castillo With Growing Lead Over Fujimori (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.