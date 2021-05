Sismo de magnitud 4,5 sacude Santiago de Chile

Un sismo de magnitud 4,5 en la escala Richter sacudió en la tarde de este domingo la Región Metropolitana, la que alberga la capital chilena, según reportó la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi). EFE/Archivo

Santiago de Chile, 23 may (EFE).- Un sismo de magnitud 4,5 en la escala Richter sacudió en la tarde de este domingo la Región Metropolitana, la que alberga la capital chilena, según reportó la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi).

El epicentro del temblor, sobre el que no se han reportado por ahora víctimas o daños materiales, fue 6 kilómetros al este de Casablanca, en la región costera de Valparaíso, en la zona centro del país, a 100 kilómetros de Santiago.

El sismo registró intensidades de entre 3 y 5 grados en escala de Mercalli y el movimiento telúrico se percibió en la región de O'Higgins, también en el centro, además de en la capital y en Valparaíso.

"El Sistema Nacional de Protección Civil continúa evaluando posibles daños a personas, infraestructura y servicios básicos", agregó la institución en un comunicado.

Desde la oficina del Ministerio de Interior aseguraron que se trata de un movimiento de "mediana intensidad" y no se desplegó el sistema de aviso de alerta a la ciudadanía que sí se utiliza en terremotos de mayor intensidad.

Chile es uno de los países más proclives a sufrir terremotos porque está ubicado justo al límite de la placa tectónica de Nazca, que choca contra la placa Sudamericana.

Según datos del CSN, el organismo técnico oficial encargado de monitorear la actividad sísmica en el país, el año pasado se registraron 7.826 sismos en total, de los cuales 667 tuvieron una magnitud perceptible.

Desde la época de la colonia, el país, de 19 millones de habitantes, ha tenido al menos 80 grandes terremotos, que solo en los últimos 60 años han causado 40.735 muertos.