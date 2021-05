Salir de la cuarentena para sellar el liderato

El entrenador argentino de Racing Club Juan Antonio Pizzi. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 24 may. (EFE).- El argentino Rácing Club recibe este martes al uruguayo Rentistas por la sexta y última jornada de la fase de grupo de la Copa Libertadores, en la que los de Avellaneda necesitan solo un punto, o que no gane Sao Paulo su partido, para sellar su pase a la siguiente ronda como primero de grupo.

Los de Juan Antonio Pizzi jugarán el partido en una situación atípica, ya que en Argentina rige una cuarentena estricta por la segunda ola de la pandemia de coronavirus que llevó a la suspensión del torneo local, aunque las competiciones internacionales sí se van a jugar mientras dure el aislamiento, que en principio se extenderá hasta el próximo domingo.

De esta manera, "la academia" tenía programado para el pasado fin de semana el partido contra Boca Juniors correspondiente a la semifinal de la Copa de la Liga, que fue aplazado sin fecha mientras la Asociación de Fútbol Argentino estudia como recomponer el calendario.

En cuanto al partido de mañana, Rácing está ya clasificado para la siguiente fase y ahora tiene en su mano asegurarse el liderato del grupo, ya que con 11 puntos es primero del grupo E, y aventaja en 3 unidades a Sao Paulo, por lo que será primero si consigue un punto o los brasileños no ganan su partido.

Enfrente tendrán a un Rentistas que es último del grupo con 3 puntos, aunque todavía tiene la posibilidad de acceder a la tercera plaza, que ahora ocupa Sporting Cristal y que da acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los uruguayos tienen la ilusión de mantenerse en competiciones continentales en un año histórico para ellos, ya que es la primera vez en su historia que disputan la Copa Libertadores.

- Alineaciones probables

RÁCING: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Julián López, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Copetti.

ENTRENADOR: Juan Antonio Pizzi.

RENTISTAS: Nicolás Rossi; Andrés Rodales, Martín González, Joaquín Sosa, Lucas Morales; Ramiro Cristóbal, Mario García, Jonathan Urretaviscaya, Leandro Paiva, Franco Pérez y Salomón Rodríguez.

ENTRENADOR: Martín Varini.

ÁRBITRO: El chileno Nicolás Gamboa.

ESTADIO: Presidente Perón, Avellaneda.

HORA: 21.30 hora local del martes (00.30 GMT).