Rusia pide no hacer valoraciones apresuradas sobre desvío de vuelo de Ryanair

Moscú, 24 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó hoy a no valorar a la ligera el desvió a Minsk de un avión de la aerolínea Ryanair que volaba de Atenas a Vilna, y la detención de un periodista crítico con el régimen.

"Abogamos por no hacer valoraciones apresuradas o emotivas en torno a esta situación, sino en base a la totalidad de la información", afirmó durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Nikos Dendias, con quien se reunió en la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro.

Las autoridades bielorrusas detuvieron este domingo a un periodista crítico con el régimen, después de que el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ordenase el desvío y aterrizaje forzoso del avión, algo que ha provocado críticas inmediatas de la comunidad internacional.

El periodista detenido, Román Protasévich, que viajaba acompañado de su novia, de ciudadanía rusa y también detenida, fue director y uno de los fundadores de los canales de Telegram Nexta y Nexta Live, basados en Polonia, con más de 1,2 millones de seguidores.

Lavrov destacó que el representante del Ministerio de Exteriores de Bielorrusia ya "subrayó la disposición de las autoridades bielorrusas a actuar de un modo transparente, acorde a las normas internacionales, y a recibir en caso de necesidad a expertos internacionales".

"Consideramos que esto es un enfoque absolutamente racional" de parte de las autoridades bielorrusas, señaló el jefe de la diplomacia rusa.

Lavrov informó asimismo de que el Ministerio de Exteriores ya contactó con el padre de la novia del periodista bielorruso, identificada como Sofía Sapega, que también fue detenida el domingo, y añadió que la embajada de Rusia en Minsk solicitó a las autoridades de Bielorrusia "información y acceso consular".

Además, el jefe de la diplomacia rusa sostuvo que situaciones similares habían ocurrido con anterioridad, como cuando fue retenido en 2013 durante 13 horas en Viena el avión oficial del presidente de Bolivia, Evo Morales por la sospecha de que el buscado exanalista de la CIA Edward Snowden iba a bordo.

También mencionó el aterrizaje forzado en 2016 de una aeronave bielorrusa en Ucrania, cuando el Servicio de Seguridad de ese país quiso detener a un ciudadano armenio que estaba en ese vuelo.