Rusia amenaza con ralentizar Google si no elimina contenidos prohibidos

EFE/EPA/WALLACE WOON

Moscú, 24 may (EFE).- El regulador ruso de telecomunicaciones, Roskomnadzor, amenazó hoy a Google con ralentizar su servicio en Rusia si no elimina contenidos prohibidos por la legislación rusa.

El organismo supervisor ya ralentizó hace poco parcialmente la red social Twitter -la publicación de fotos y vídeos- por incumplir con la normativa nacional.

Ahora que Twitter ha eliminado el 91 % de la información prohibida en Rusia, como incitación a menores al suicidio, pornografía infantil y consumo de drogas, Google se encuentra en primer lugar de los incumplidores, señaló hoy Roskomnadzor.

Explicó que hasta la fecha el canal de vídeos YouTube, perteneciente a Google, no ha borrado aún unos 5.000 materiales prohibidos, de los que 3.500 eran llamadas al extremismo.

Un tribunal ha reconocido hasta ahora más de 900 informaciones como prohibidas.

En total, el regulador ha enviado 26 notificaciones a Google para que elimine el contenido prohibido.

Si no cumple en 24 horas tras la notificación, puede ser multado con entre 800.000 (10.862 dólares) y 4 millones de rublos (54.309 dólares) y si viola por segunda vez las normas la sanción puede incrementarse al 10 % de la facturación anual de la empresa, explicó la agencia oficial TASS.