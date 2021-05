Plaza Amador empata a uno con Sporting S.M. y es el otro finalista en Panamá

En la imagen, un registro de otra actuación de los jugadores del Plaza Amador. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 23 may (EFE).- El Plaza Amador le bastó este domingo el empate a uno frente al Sporting San Miguelito en el duelo de vuelta y el 2-1 en el marcador global para ser el otro finalista del torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El cuadro de San Miguelito salió a buscarla y en el minuto 8 de la primera parte Ricardo Clarke de cabeza tuvo una clara ocasión para abrir el marcador, pero su remate se fue a un lado de la portería placina custodiada por el juvenil Saúl Espinosa.

Precisamente Espinosa, en el minuto 17 salvó su arco al tapar un potente remate de tiro libre de Alexis Corpas.

Cinco minutos después, también en un cobro de tiro libre, Emanuel Chanis estrelló el balón el larguero del marco del Sporting San Miguelito, protegido por Alex Rodríguez.

El partido se mostraba intenso y con ambos equipos teniendo oportunidades claras para abrir el marcador, pero hasta el minuto 40 los porteros fueron protagonistas.

La última jugada de peligro en la primera parte estuvo en los botines del argentino Federico Miño, pero el peligro en el arco del Plaza Amador fue despejado por Ronaldo Dinolis.

Con el cero a cero en la pizarra y el global 1-0 a favor de los "leones" placinos llegó el descanso del medio tiempo.

La segunda mitad ambos clubes fueron más cautos, jugando a buscar el error del rival y no cometer uno que le comprometa la eliminatoria.

No fue hasta el minuto 71 que llegó la primera jugada de peligro del Plaza Amador, cuando Ricardo Buitrago de taco se la cedió a José Rivas que centró el balón, pero nadie llegó para darle el puntazo final hacia al gol.

En el minuto 76 apareció Rivas nuevamente, se metió con balón controlado al área de Sporting, remató y Rodríguez le impidió la oportunidad de poner el primer tanto.

La primera de peligro de Sporting San Miguelito en el segundo tiempo llegó en el minuto 78 con un potente remate de Ricardo Clarke, pero este se fue desviado de arco placino.

Espinosa, en el 86 volvió a ahogarle el grito de gol del Sporting, esta vez tapando un remate de Alexis Corpas.

La de la vencida le llegó a Corpas en el minuto 91 y para abrir tanteador, aprovechando un pase de Ricardo Clarke y con 0-1 -hasta ese momento- el partido se empataba a uno en marcador global y obligaba al alargue.

Cuando todos se preparaban para los tiempos extras, en el minuto 95 José Rivas, en un cobro de tiro libre, centró el balón y conectó con la cabeza de Samir Ramírez para poner el 1-1 en las tablas y 2-1 en el marcador global, que al pitazo final del duelo le valdría a Plaza Amador para sellar su boleto a la final del Apertura panameño.

Los "leones" del Plaza Amador, dirigidos por Jorge Luis Dely Valdés, el sábado próximo jugarán la final del Apertura 2021 de la LPF ante el Club Deportivo Universitario del técnico anglo-panameño Gary Stempel.