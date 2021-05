Phil Mickelson sorprende con un título histórico en el US PGA con 50 años

El estadounidense Phil Mickelson levanta el trofeo de campeón del Campeonato del PGA en el Ocean Course en la Isla Kiawah, Carolina del Sur (EE.UU.), hoy 23 de mayo de 2021. EFE/Tannen Maury

Kiawah Island (Carolina del Sur, EE.UU.), 23 may (EFE).- El estadounidense Phil Mickelson, de 50 años, ganó este domingo el Campeonato del PGA y se convirtió en el campeón más veterano en lograr un título de un torneo mayor en la historia del golf.

Mickelson, que capturó su sexto major y, con mucho, protagonizó el domingo más sorprendente en la historia del Campeonato del PGA después de mantenerse líder durante tres de los cuatro días de torneo.

El nuevo campeón hizo dos primeros birdies con ese juego mágico de wedge y dejó que un elenco de rivales se quedara demasiado atrás para atraparlo en el viento cambiante de la Isla Kiawah (Carolina del Sur), donde agrandó aún más su figura de legendario.

Mickelson cerró con un registro de 73 (+1), construyendo una ventaja de cinco tiros en los últimos nueve y sin cometer errores críticos que lo alejaron de su lugar en la historia tras acumular 272 golpe (-6), dos de ventaja sobre sus rivales más directos, el estadounidense Brooks Koepka y el surafricano Louis Oosthuizen.

Julius Boros durante 53 años mantuvo la distinción de campeón de un torneo mayor de golf más antiguo. Tenía 48 años cuando ganó el Campeonato del PGA de 1968 en San Antonio (Texas)

Se desató un caos puro a lo largo del hoyo 18 después de que Mickelson golpeara el hierro 9 de manera segura a poco más de cuatro metros del hoyo que casi aseguró una victoria muy improbable al comienzo del torneo.

Miles de aficionados lo envolvieron en la calle, una escena que generalmente se ve solo en el Abierto Británico, hasta que Mickelson apareció a la vista con un pulgar hacia arriba.

Los cánticos de "¡Lefty! Lefty! Lefty!" Lo persiguieron hasta el green y la tienda de puntuación, su último deber de una semana que no olvidará pronto.

Tres meses después de que Tom Brady, de 43 años, ganara un séptimo Super Bowl, Mickelson se sumó a este año de maravillas eternas.

Mickelson se convirtió en el primer jugador en la historia del PGA Tour en ganar torneos con 30 años de diferencia. El primero de sus 45 títulos fue en 1991 cuando todavía era un junior en Arizona State.

El nuevo monarca del Campeonato del PGA se convirtió en el décimo jugador en ganar majores en tres décadas, una lista de elite que comienza con Harry Vardon y fue lograda más recientemente por Tiger Woods.

"Ha estado de gira desde que yo vivo", declaró el español Jon Rahm, tercero del mundo, que acabó octavo con 287 (-1), después de concluir la jornada con su mejor recorrido del torneo (68, -4). "Para él, mantener esa voluntad de jugar, competir y entrenar, es verdaderamente admirable".

Koepka y Oosthuizen, que acabaron segundos, tuvieron sus oportunidades, pero solo brevemente.

El golfista estadounidense tenía 4 más en el par 5 cuando el juego aún estaba en marcha y cerró con un 74 (+2). Oosthuizen golpeó al agua mientras intentaba hacer una carrera final y disparó 73 (+1) que le unió a Koepka al conseguir ambos acumulado de 284 golpes (-4) y compartir el segundo puesto.

La victoria se produjo una semana después de que Mickelson aceptó una exención especial en el Abierto de Estados Unidos porque en el No. 115 del mundo y sin victorias en los últimos dos años, ya no estaba exento de la clasificación.

No había terminado entre los 20 primeros en sus últimos 17 torneos durante casi nueve meses. Le preocupaba no poder concentrarse más en los 18 hoyos.

Y luego venció al campo más fuerte del año, 99 de los 100 mejores jugadores, y lo hizo parecer fácil.

El Campeonato del PGA tuvo la asistencia mayor desde el regreso de la pandemia del coronavirus, 10.000 aficionados que fueron las entradas vendidas oficialmente por el PGA of America.

La hora de apertura hizo que pareciera que el último día podría pertenecer a cualquiera. El viento terminó su cambio en la dirección opuesta de las rondas iniciales, y aunque hubo poca puntuación al principio, con la excepción del mexicano Abraham Ancer que estableció la mejor marca del torneo con 65 golpes (-7), Mickelson y Koepka intercambiaron brillantez y pifia para completar una jornada memorable.

En la que participó Ancer con su recorrido perfecto que le permitió 50 posiciones para compartir el octavo puesto con Rahm, que recuperó 30, y otro siete jugadores entre los que estuvieron el inglés Justin Rose y el estadounidense Collin Morikawa.

Rose recuperó 37 posiciones con un registro de 67 (-5) y Morikawa ascendió 30 con tarjeta firmada de 68 golpes (-4).

Si Ancer brilló al igual que Rahm en la última jornada, el damnificado latinoamericano fue el joven chileno Joaquín Niemann, que hizo su peor recorrido para un registro de 76 (+4) y lo relegó al trigésimo puesto con un acumulado de 290 (+2), el mismo que tuvo el tejano Jordan Spieth, que había llegado en el grupo de favoritos.

El argentino Emiliano Grillo, que fue de menos a más, acabó el torneo con el mejor registro (70, -2) para ocupar el trigésimo octavo puesto (291, +3) junto a otros cinco jugadores.

Mientras que el mexicano Carlos Ortiz fue el reverso de la moneda al ir de más a menos en el torneo y acabó con un registro de 76 golpes (+4) y acumulado de 294 (+6) que le costó bajar 22 puestos en la clasificación final, hasta el 55.