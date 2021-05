Panamá llega a 374.121 casos de la covid-19 y 6.331 defunciones

Una mujer se somete a una prueba de hisopado nasal para detectar la covid-19 en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 23 may (EFE).- El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó este domingo de 347 nuevos casos de la covid-19 y 3 muertes por la enfermedad, que hacen un total de 374.121 contagios confirmados y 6.331 defunciones en más de un año de pandemia.

El informe del Minsa señala que hay 378 hospitalizaos por el coronavirus en planta general y 58 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 5.130 permanecen aislados en sus casas con síntomas leves y 321 en hoteles que provisionalmente funcionan como hospitales.

Los pacientes recuperados suman 361.903 desde el 9 de marzo de 2020 que se dio el primer caso de contagio en Panamá, que tiene una letalidad por la covid del 1,7 %, que es una de las más bajas en la región latinoamericana.

Panamá lleva aplicadas 2.584.254 pruebas de diagnóstico del SARS-CoV-2, 6.466 en las últimas 24 horas, con una positividad de 5,3 %. Los test por millón de habitantes alcanzan los 604.009.

En relación con el proceso de vacunación, el Minsa indicó que hasta la fecha se han administrado un total de 946.249 dosis de vacunas contra la covid-19 en todo el país.

Panamá recibió este sábado un nuevo lote de 204.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, que servirá para seguir fortaleciendo el proceso nacional de inmunización, destacó el Minsa.

El presidente del país, Laurentino Cortizo, dijo el viernes que estas dosis serán distribuidas "a lo largo y ancho del país", que desde el pasado 20 de enero ha recibido 1.126.990 vacunas contra la covid, de ellas 1.016.590 de Pfizer, su principal proveedor, y el resto de AstraZeneca.

El Gobierno de Panamá acordó la compra de 7 millones de dosis de Pfizer, el principal proveedor del país; 1,1 millones de AstraZeneca y otras 1,1 millones del mecanismo global Covax, para lo que contempla invertir 104,4 millones de dólares, según con la información oficial.

Con las dosis de Pfizer se está vacunando a grupos prioritarios, como el personal de salud, adultos mayores de 60 años, docentes y embarazadas, mientras que la de AstraZeneca se administra a hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 o más años que se hayan inscrito en un registro voluntario.

Las autoridades han advertido de una posible tercera ola de la covid por el incremento de casos en tres provincias del occidente del país, y piden no bajar la guardia ya que a pesar de recibir la vacuna contra la covid consideran primordial preservar las medidas de autocuidado.

A partir del lunes, los viajeros que arriben a Panamá y posean su certificado digital de vacunación con esquema completo igual o mayor de 14 días y una prueba negativa de menos de 48 horas en el IATA Travel Pass "no tendrán que realizarse prueba en el aeropuerto para ingresar al país", dijo esta semana el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

El IATA Travel Pass está diseñado para que los pasajeros cuenten con la referencia actualizada de los requisitos sanitarios de entrada a un país, lo que incluye datos de lugares certificados donde pueden obtener las pruebas o vacunas correspondientes.