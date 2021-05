Nacional falla ante River Plate y Libertad se corona campeón de Paraguay

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Libertad. EFE/Norberto Duarte/Pool/Archivo

Asunción, 23 may (EFE).- El Libertad se coronó este domingo campeón del Apertura paraguayo pese a perder la víspera contra el Sol de América (1-2), en base que el Nacional, su inmediato perseguidor en la carrera hacía el título, cayó hoy derrotado ante el River Plate (0-1).

A la Academia le urgía ganar para aprovechar el tropiezo del líder y repetir ese resultado contra 12 de Octubre la próxima jornada, la última, siempre y cuando el conjunto de Daniel Garnero fallara ante el Sportivo Luqueño.

En ese caso el título se dirimiría en un duelo entre el líder y el escolta, un escenario que no se cumplió tras la derrota de Nacional, que dio su copa número 21 al Libertad con una fecha de antelación, en la décimo séptima.

Un Libertad que el sábado salió trasquilado de su cancha del Nicolás Leoz y que con el resultado de hoy suma un nuevo campeonato para Daniel Garnero, el sexto del técnico argentino en el fútbol paraguayo.

Garnero se convierte además en el primer entrenador que logra esa estrella en tres equipos diferentes: en Libertad, en el Olimpia (cuatro consecutivos) y en el Guaraní.

Un nuevo campeonato que sin embargo no pudo celebrar con el Gumarelo en su cancha, que tenía el viento a favor y que ahora se sitúa en la tabla con 35 puntos.

Al Nacional le pudo la responsabilidad y se le vio nervioso ante un River Plate que mostró su mejor cara, la que está ofreciendo en la fase de grupos de la Sudamericana, donde tiene posibilidades de pasar a octavos.

Como en ese torneo, la figura del Kelito fue el delantero Dionicio Pérez, el verdugo de Nacional, con un golazo en la segunda parte que batió al meta Santiago Rojas.

El golpe recibido por el Nacional supone además descender de posiciones, al quedarse en tercer lugar de la tabla, con 29 puntos.

Ello después de que este domingo el Olimpia se colocara con 30 tras vencer al Sportivo Luqueño (4-1) con un equipo alternativo de cara a su choque de la semana entrante contra el Deportivo Táchira de la Copa Libertadores.

El Cerro Porteño, como el Olimpia tradicional candidato al título, y como el Decano descolgado en fechas pasadas, perdió este domingo en casa ante 12 de Octubre.

Las aspiraciones del Ciclón se centran también en los octavos de la Libertadores, a la espera del encuentro de este martes en su casa contra el América de Cali.