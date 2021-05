Los CDC intensifican control de variante indentificada en India

(Bloomberg) -- Autoridades federales de la salud están intensificando su monitoreo de la variante altamente transmisible del covid-19 identificada por primera vez en India, a medida que expertos advierten que las áreas subvacunadas de Estados Unidos podrían convertirse en focos de mutación.

Si bien los casos estadounidenses atribuidos a la variante B.1.617 actualmente se encuentran por debajo del 1%, la tasa de crecimiento sigue sin estar clara debido al pequeño tamaño de la muestra. Mientras tanto, un grupo científico dijo que podría ser hasta un 50% más transmisible que la variante B.1.1.7 que surgió en el Reino Unido. Esa mutación se evidenció por primera vez en EE.UU. a finales de diciembre, y ahora es dominante a nivel nacional.

Un estudio recién publicado en el Reino Unido halló que la vacuna Pfizer Inc.-BioNTech SE era “altamente efectiva” contra una forma de la variante B.1.617 dos semanas después de la segunda dosis, afirmando datos preliminares de los ensayos clínicos de fase 3. Aun así, la mutación ha llegado a EE.UU. en un momento en que están flexibilizando las medidas antipandémicas y cerca del 60% de la población aún no está completamente vacunada.

“Lo que puedo decir es que las vacunas son altamente efectivas contra esta variante”, comentó Samuel Scarpino, cofundador de Global.health, una organización que rastrea casos y variantes de covid. “Pero hay algunos estados en EE.UU. con una cobertura de vacunación bastante baja que los pone en riesgo de brotes potenciales”.

La variante B.1.617 que ha devastado a India fue detectada por primera vez en EE.UU. entre finales de febrero y finales de marzo de este año. El 4 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) definió que la B.1.617 era una variante de interés. Ahora está estudiando si elevar su posición a variante de preocupación, dijo Jade Fulce, portavoz de los CDC.

Actualmente, los CDC han clasificado ocho variantes de interés, tres de las cuales son formas de la B.1.617, según el sitio web de los CDC. La agencia dice que se prevé que estas variantes “afectarán” la transmisión, el diagnóstico, la terapéutica o el escape inmune, pero aún tienen una prevalencia o expansión limitada en EE.UU. o en otros países.

Lo más recientes modelos del Institute for Health Metrics and Evaluation, o IHME, muestran que a pesar de las abruptas caídas en el uso de tapabocas debido a la nueva orientación de los CDC, las muertes diarias por covid caerán en todo el país a fines de julio gracias al aumento de las tasas de vacunación. Sin embargo, el IHME proyecta que los casos de covid aumentarán a fines de agosto.

Las tasas de infección podrían aumentar aún más rápido, dijo el grupo, con la propagación de nuevas variantes de escape, particularmente B.1.617 y la mutación P.1 detectada por primera vez en Brasil.

Variantes de preocupación

Los esfuerzos de la agencia para determinar la clasificación de variantes incluyen revisiones de los últimos porcentajes de casos, así como datos de laboratorio, epidemiológicos y de investigación clínica, según Jasmine Reed, otra portavoz de los CDC. Los CDC también están en contacto con socios globales, incluida la OMS, para compartir datos y coordinar la vigilancia genómica y la caracterización de variantes, dijo Reed.

El estudio británico recientemente publicado por el Departamento de Salud Pública de Inglaterra halló que tanto la vacuna de Pfizer, autorizada para su uso en EE.UU. en caso de emergencia, como la de AstraZeneca Plc, que aún no está disponible en EE.UU., son “muy eficaces” contra la forma B.1.617.2 de la variante detectada por primera vez en India.

El estudio se realizó del 5 de abril al 16 de mayo. La vacuna Pfizer-BioNTech tuvo una efectividad de 88% contra la variante B.1.617.2 dos semanas después de la segunda dosis. Dos dosis de la vacuna AstraZeneca reflejaron una efectividad de 60%.

