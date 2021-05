López Obrador denuncia intereses de EEUU en degradación de aviación mexicana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 24 may (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció este lunes que existen "intereses" en Estados Unidos ante la posible degradación de la calificación de seguridad de la aviación mexicana que planea aquel país.

"Hay intereses porque quienes se benefician cuando hay una medida de estas son las líneas áreas estadounidenses, ellas son las que benefician, y podrían perjudicarse las líneas nacionales, estamos viendo este asunto", afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario se refirió a los reportes de la prensa internacional que señalan que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) en Estados Unidos planea degradar esta semana de categoría 1 a categoría 2 la calificación de seguridad de la aviación en México.

La decisión no afectaría a las aerolíneas estadounidenses en sus operaciones actuales, pero podría impedirles lanzar nuevas rutas o compartir asientos con otras empresas aliadas.

"Estamos también viendo este asunto, pero no es un tema delicado, veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo", aseveró López Obrador al respecto.

La degradación ocurriría por el presunto incumplimiento de México de las normas de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Pero López Obrador rechazó los señalamientos aunque culpó a gobiernos anteriores del estado actual de la aviación.

"Se están cumpliendo todas las normas, anteriormente se dejó de atender este asunto, nosotros hemos estados cumpliendo con todos los requerimientos, sentimos que no debe de llevarse a cabo esta decisión porque estamos al día", aseveró.

El hecho ocurriría después de que una contracción anual de 51,2 % de las aerolíneas nacionales en 2020 por la pandemia de covid-19, con un decremento de 47,4 % de viajeros nacionales y 58,8 % de internacionales, de acuerdo con datos oficiales de la Agencia Federal de Aviación Civil.

La dependencia todavía reportó un decremento anual de 48,6 % de las aerolíneas nacionales en el primer bimestre del año, con una disminución de 64 % de pasajeros internacionales y una reducción de 42,3 % nacionales.

"Afortunadamente hay una recuperación del número de vuelos, hay un incremento del número de vuelos, hay más movimiento en todos los aeropuertos nacionales", aseguró López Obrador.

En el pasado, el Gobierno de López Obrador ha causado incertidumbre en el sector aéreo por cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y por un plan en meses pasados que pretendía rediseñar el espacio aéreo de la capital.