López Obrador critica al gobernador del Banco de México pese a autonomía

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, participa en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 24 may (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes al actual gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, pues dijo forma parte de los técnicos del periodo neoliberal que causaron "mucho daño al país".

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que Díaz de León no puede continuar un periodo más como gobernador del banco central, pues termina su mandato en diciembre.

Aun así, afirmó que su Gobierno no va a intervenir en la política de Banxico, pues respeta la autonomía de la institución pero "ya concluye el periodo del gobernador y se tiene que llevar a cabo el cambio, no puede seguir él, independientemente de la cuestión legal, necesitamos la renovación".

Afirmó que no está de acuerdo "con muchos técnicos del gobierno pasado y del periodo neoliberal porque causaron mucho daño al país".

Incluyó en este grupo a Díaz de León, pues recordó que fue él quien aprobó un crédito para la adquisición de una planta de fertilizantes en 2015 con sobreprecio que presuntamente dañó las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Por esa operación el país hoy tiene una deuda de 1.000 millones de dólares. Si fuesen buenos técnicos no hubieran llevado a cabo esas operaciones. ¿Cómo se justifica eso?", cuestionó.

Afirmó que a Díaz de León le tocó firmar el acuerdo, y puntualizó que, de haber sido un técnico "bueno, honesto", hubiese revisado la compra o el contrato de compraventa "y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación, y no hubiese firmado".

López Obrador sorprendió a los mercados internacionales el pasado viernes, cuando adelantó que ante el próximo fin del periodo Díaz de León como gobernador Banxico, enviaría al Senado de la República el nombre de su reemplazo y no optaría por reelegirlo.

Especialistas advirtieron de riesgos para el peso mexicano, que el viernes se depreció 0,3 % hasta 19,96 unidades por dólar tras la noticia de que el presidente busca "un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral".

El mandatario dijo este lunes que en su momento dará a conocer al Senado quién sería su propuesta para gobernador pero reiteró que el elegido será un "economista con experiencia en el manejo de la economía de las finanzas, una gente seria, responsable, que va a saber conducir el Banco de México".

Y aseveró que el próximo nombramiento del nuevo gobernador no causará desestabilización en los mercados.

"No va a ser un gran viraje para que todo mundo esté tranquilo", apuntó.