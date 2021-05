Las 5 fotos imperdibles de CARMEN VILLALOBOS que están arrasando en Instagram

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) ha causado un gran éxito en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, consiguieron más de 1.113.865 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes:





Tú que harías si tu pareja de 5 años, en menos de 15 días conoce a alguien más y te dice que se enamoró de esa persona 🙄? A. Le crees y Dejas las cosas ahí 🤒 B. Luchas por él ( ella) 🥺 C. Lo mandas pal carajo 😂 Quiero leerlas y leerlos 😎 @cafeconaroma #luciasanclemente





Aprovechando que es #tbt 😍 Aquí les dejo este videito haciendo la portada de #los50masbellos de @peopleenespanol ❤️❤️❤️❤️❤️! @dima_osko @julianhairstudio @readingp @gianninaazar @labullapr





Esta noche llega #lucía a Colombia No saben todo lo que se viene en @cafeconaroma por @canalrcn ❤️ #cafeconaromademujer #luciasanclemente #teamlulu 😈





ORGULLOSAMENTE COLOMBIANA 💛💙❤️! Mi gente linda buenos días cómo están??? Definitivamente el secreto de tener un buen día..TENER FULL ACTITUD!!! Besitos para todos😘 @peopleenespanol @beligoyproductions @dima_osko @julianhairstudio @gianninaazar @labullapr #los50masbellos





Escuché esto y me gustaría compartirlo hoy 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 No podemos simplemente soltar palabras de empoderamiento y seguir viviendo como lo hacíamos!!! Necesitamos enviar LUZ todos los días a las personas que queremos pero especialmente a las que NO 💛✨🌟⚡️💫⭐️ Necesitamos visualizar la tierra de nuestros sueños todos los días! Necesitamos sentarnos y meditar con nuestro mundo interior sobre sentimientos de amor y paz! Recuerda que tu luz puede borrar la negatividad de muchas personas que están atrapados en niveles bajos de conciencia 💫 #fuerzacolombia

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.